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Россиянка попросила Зеленского дать ей гражданство Украины. Новости политики

Политика 29 Апр 2019
Россиянка попросила Зеленского дать ей гражданство Украины. Новости политики
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Россиянка Елена Иванова обратилась с открытым письмом к избранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ей украинское гражданство

Заявление она разместила на собственном сайте, передает «ДС».

«Это — мое заявление на слова Владимира Зеленского. Я хочу, чтобы он показал на деле, что действительно предоставит мне, гражданке России, которая бежала от «авторитарного и коррумпированного режима» украинское гражданство», — говорится в обращении Ивановой.

По ее словам, она 12 лет назад она «бежала из России в Киев, где встретила свою судьбу. Но была вынуждена бежать от РФ и дальше — и пересекла полмира на парусной яхте, чтобы быть с любимым человеком».

«Гражданство в этой стране даст мне землю, где я и мой любимый человек сможем быть вместе, даст мне безопасность и даст мне то, чего у меня не было все эти двенадцать лет — любимых людей, страну и культуру. Украина, позволь нам с Мег вернуться из моря и прийти домой!», — написала Елена.

Отметим, в комментариии Новому времени Иванова рассказала, что «предложение президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства может оказаться для меня последней надеждой и возможностью найти страну, которая стала бы мне домом».

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