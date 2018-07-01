Россиянин хотел вывезти из Украины коллекцию старинных банкнот (ФОТО)

В пункте пропуска Бачевск пограничники Сумского отряда обнаружили коллекцию старинных банкнот, которую пытались незаконно переместить через украинскую границу

Об этом сообщается в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает «ДС».

Осматривая автомобиль Opel Vivaro молдавской регистрации, на котором гражданин РФ выезжал из Украины, пограничный наряд среди личных вещей мужчины обнаружил три старинные банкноты царской России: три рубля 1905 выпуска, десять рублей 1909 выпуска и 500 рублей 1912 выпуска.

Сейчас найденные банкноты, которые, вероятно, представляют историческую и культурную ценность, изъяты в установленном порядке работниками фискальной службы.

Относительно правонарушителя составлены административные материалы.

Как сообщала «ДС», несколько дней назад украинских рыбаков задержанного судна ЯМК-0041 выпустили с территории пограничного управления ФСБ в городе Балаклаве, Крым, после 1,5 месяца заключения.

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