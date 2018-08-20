Россияне смогут совершать покупки по электронной почте

С 2019 года граждане РФ смогут совершать покупки в интернет-магазинах с помощью электронной почты.

Все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, что сделает возможным оплату покупок по адресу электронной почты уже в 2019 году. Клиенту нужно будет скачать приложение, которое сейчас разрабатывает ассоциация «Финтех», и привязать номер карты к электронной почте. В процессе операции будет всплывать окно оплаты, куда нужно будет ввести сумму перевода и адрес электронной почты. Дополнительных реквизитов карты, таких как номер, срок действия и CVV-код, вводить не потребуется. При этом приложение будет максимально защищено от хакерских взломов. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к регулятору, и подтвердили два банкира, знакомых с инициативой.

Оплата в интернет-магазинах по e-mail — лишь одно из направлений внедрения системы быстрых платежей, которую осуществляет ассоциация «Финтех» вместе с Банком России. Планируется использовать и другие способы идентификации (например, номер мобильного телефона) и другие виды мгновенных платежей, такие как переводы между физическими лицами, переводы между своими счетами в разных банках и прочее.

Оплата по адресу электронной почты будет набирать обороты, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. По ее мнению, этот способ оплаты потеснит на рынке электронные кошельки, так как процесс станет более быстрым и удобным для пользователя: не нужно вводить никаких данных для совершения покупки. Он уже используется в мировой практике. Так, к примеру, платежи с помощью электронной почты распространены в Китае.

Источник: Известия





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