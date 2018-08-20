Россияне смогут делать покупки по адресу электронной почты с 2019 года

С 2019 года россияне смогут оплачивать покупки в интернет-магазинах, используя адрес электронной почты. Для этого нужно будет скачать на смартфон приложение, которое разрабатывает ассоциация «Финтех» при ЦБ, рассказал «Известиям» источник, близкий к регулятору, и подтвердили два банкира, знакомых с инициативой. Эксперты ожидают, что новация будет стимулировать интернет-коммерцию и потеснит электронные кошельки. При этом снизится риск сбора данных банковских карт мошенниками.

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Все российские интернет-магазины будут интегрированы с платформой быстрых платежей, что сделает возможным оплату покупок по адресу электронной почты уже в 2019 году. Клиенту нужно будет скачать приложение, которое сейчас разрабатывает ассоциация «Финтех», и привязать номер карты к электронной почте.

В процессе операции будет всплывать окно оплаты, куда нужно будет ввести сумму перевода и адрес электронной почты. Дополнительных реквизитов карты, таких как номер, срок действия и CVV-код, вводить не потребуется. При этом приложение будет максимально защищено от хакерских взломов, отметил источник «Известий», близкий к ЦБ. В ассоциации «Финтех» на запрос «Известий» не ответили.

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Новация повысит удобство интернет-торговли, считает руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов. При оплате покупки клиент сможет указывать менее чувствительные к компрометации данные, что должно снизить риск агрессивных рекламных предложений и положительно скажется на клиентском опыте, полагает эксперт.

Кроме того, чем меньше кликов сделает потенциальный покупатель на сайте интернет-магазина, чем меньше данных он введет, тем больше шансов, что он перейдет к оплате товара, считает управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. При вводе реквизитов банковской карты значительная часть аудитории допускает ошибки, что, в свою очередь, уменьшает конверсию: сейчас только трое из десяти человек, зашедших на сайт интернет-магазина, совершают покупку.

Однако при внедрении новых сервисов, способных ускорить и упросить классические действия пользователей, необходимо задумываться о соблюдении ими цифровой гигиены, напомнила директор по консалтингу ГК InfoWatch Мария Воронова. Оплата посредством ввода e-mail может нести высокие риски безопасности, если у пользователя пароль к почтовому аккаунту, например, «11111111» или совпадает с именем почтового ящика, что нередко случается, пояснила она. Кроме того, электронную почту часто взламывают, пользователи забывают и меняют пароли — если эти детали не будут тщательно продуманны, от новых сервисов может быть больше вреда, чем пользы, добавила эксперт.

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Однако такой способ оплаты снижает риск сбора мошенниками данных банковских карт на фишинговых ресурсах, считает заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Поэтому сервис не несет в себе новых угроз для пользователей, полагает он.

Оплата в интернет-магазинах по e-mail — лишь одно из направлений внедрения системы быстрых платежей, которую осуществляет ассоциация «Финтех» вместе с Банком России. Планируется использовать и другие способы идентификации (например, номер мобильного телефона) и другие виды мгновенных платежей, такие как переводы между физическими лицами, переводы между своими счетами в разных банках и прочее.

Оплата по адресу электронной почты будет набирать обороты, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. По ее мнению, этот способ оплаты потеснит на рынке электронные кошельки, так как процесс станет более быстрым и удобным для пользователя: не нужно вводить никаких данных для совершения покупки. Он уже используется в мировой практике. Так, к примеру, платежи с помощью электронной почты распространены в Китае.

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