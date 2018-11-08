Россияне ищут лучшие цены

Индекс потребительской активности россиян в октябре продолжил расти и прибавил 3,1% к значению сентября, что с лихвой перекрывает месячную инфляцию в 0,4%.

Однако за год объем общих расходов россиян на повседневные товары сократился на 0,6%, что с учетом инфляции вывело показатель индекса на самую низкую позицию за все годы наблюдений. Общий рост расходов при снижении размера среднего чека говорит о том, что россияне в борьбе с ростом цен опять занялись интенсивным шопингом. Они посещают большее число магазинов в поисках лучших предложений.

По данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel, общие повседневные расходы россиян в октябре продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, за второй осенний месяц россияне потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее. Месячная инфляция в размере 0,4%, рассчитанная Росстатом, была успешно преодолена, и рост расходов можно считать действительно ощутимым. Однако в разрезе года индекс покупательской активности снизился на 0,6%, что не идет ни в какое сравнение с размером накопленной за год инфляции в размере 3,5% (см. гистограмму 1).

Гистограмма 1. Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – октябрь 2018.

100% = январь 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, октябрь 2018.

Реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян на повседневные товары по итогам октября оказались ниже аналогичных значений за все предыдущие годы наблюдений. И, если ранее самые низкие значения реальных расходов фиксировались в 2012 году, то теперь даже минимум шестилетней давности оказался выше, чем значение минувшего октября (см. Гистограмму 2).

Гистограмма 2. Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2012 – октябрь 2018.

100% = январь 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, октябрь 2018

Традиционно в октябре продолжается общий рост расходов вслед за сентябрем, который компенсирует летний спад. При этом октябрь считается месяцем, который не подвержен сезонным или праздничным факторам. Таким образом, истинная картина потребительской активности наших соотечественников предстает в следующем виде.

По данным официальных ведомств, в октябре цены на продовольственные товары выросли на 0,6%, на непродовольственные – на 0,5%. Согласно же данным Romir Scan Panel, размер среднего чека в октябре сократился на 2,7%, что при общем росте повседневных расходов говорит о том, что россияне опять вернулись к модели интенсивного шопинга. Они посещают большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных ценовых предложений. Единоразово они оставляют на кассе меньше, но в целом по месяцу такая экономия оказывается мнимой, т.к. приводит к более частым покупкам и, соответственно, росту общих расходов.

Доля продовольственных товаров в общей корзине расходов в октябре опять немного увеличилась. Напомним, что в сентябре она составляла 50,2% после августовского значения в 51%. В октябре же затраты на продукты составили 51,5% в общем объеме ежедневных расходов.

Регионы

В октябре почти во всех регионах отмечен существенных рост повседневных расходов. Исключение составил только Центральный округ, где за месяц расходы сократились на 0,6%. В остальных регионах покупательская активность жителе выросла следующим образом: в Северо-Западном округе – на 4,6%, в Приволжском округе – на 4,8%, на юге страны – на 6%, в Сибири – на 6,9% и на Урале – на 10,1%.

Однако по сравнению с октябрем прошлого года, в половине федеральных округов отмечено снижение повседневных трат, например, в Центральном — на 5,3%, в Приволжском – на 4,4% и в Южном – на 1,1%. В остальных же регионах за год общие расходы выросли: на Урале – на 4%, в Сибири – на 6,9% и на северо-западе – на 7,9%.

Города

На общее снижение расходов в центральном регионе страны оказало существенное влияние сокращение трат жителей столицы на 2,1%. В разрезе года в Москве общие расходы жителей также сократились на 3,4%. А северная столица, наоборот, поспособствовала росту расходов во всем регионе. В самом же Питере за месяц траты жителей увеличились на 0,7%, а за год – на 6,9%.

В остальных миллионниках в октябре расходы потребителей выросли на 5,1%. Годовой рост расходов в этом типе городов составил 4,4%. В «полумиллионниках» октябрьские расходы жители превысили сентябрьские на 3,3%, за год же траты увеличились на 1,3%. Жители «стотысячников» в октябре также потратили в общей сложности на 5,1% больше, чем месяцем ранее. Однако по сравнению с октябрем прошлого года жители этого типа городов свои расходы сократили на 1,9%.

Доходные группы

В октябре свои расходы увеличили представители всех доходных групп. Но если «низкодоходники» прибавили к объему сентябрьских затрат 5%, а «среднедоходники» — 6,6%, то «высокодоходники» увеличили свои ежедневные траты лишь на символические 0,7%. В разрезе года расходы выросли только в низкодоходной группе (+2,4%), хотя рост и оказался ниже накопленной за период инфляции. Россияне же со средними и высокими доходами по сравнению с октябрем прошлого года свои расходы сократили на 1,2% и 1,9% соответственно.

Источник: Ромир





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