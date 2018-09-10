Россия значительно сократила транзит газа через Украину

Российская Федерация с начала года сократила транзит газа через Украину на 3,8 млрд кубометров.

«Объемы транспортировки газа по территории Украины из РФ до европейских стран и Молдовы составляют 58,2 млрд куб. м», – говорится на сайте государственного предприятия по поставке, транспортировке и хранению природного газа «Укртрансгаз».

Таким образом, согласно оперативной информации Центрального диспетчерского департамента, за январь-август 2018 года транзит газа из России снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно с этим импорт газа в Украину из стран Европы за отчетный период уменьшился на 26,6%. В «Укртрансгазе» отмечают, что это произошло благодаря значительному запасу топлива в подземных хранилищах газа, который был создан за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов к началу сезона отбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале «Нафтогаз» в Стокгольмском арбитраже добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме российский газовый монополист должен заплатить $2,56 миллиарда в пользу «Нафтогаза».





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