Россия заплатит за Украину?

Российские СМИ обратили внимание на бедственное финансовое положение Украины, которой предстоит в ближайшие полтора года выплатить по внешнему долгу 10 миллиардов долларов.

При этом государство живет с перманентным бюджетным дефицитом (в 2018 году он запланирован в рамках 80 миллиардов гривен или чуть менее 3 миллиардов долларов), а дефицит внешней торговли Украины в первом полугодии 2018 года составил 4,27 миллиарда долларов. Совокупный долг Украины составляет сейчас более 116 миллиардов долларов (чуть более 100% ВВП этой страны), государственный внешний долг — 47 миллиардов долларов.

В принципе, ничего неожиданного тут нет. Экономические возможности страны секретом не являются: Украина превращается в склад металлолома, присыпанный зерном, говоря словами одного украинского политика. Доля продукции сельского хозяйства и сельскохозяйственного сырья в ее экспорте уже достигла примерно 45%, еще около 20−25% дают черные металлы, руда, окатыши и т. п. продукция. То есть, перед нами типичное сырьевое государство, торгующее товарами с низкой добавленной стоимостью.

Дефицит бюджета Украины — явление вполне привычное (например, в 2016 году он составил более 70 миллиардов гривен или 2,5 миллиарда долларов). Дыры в платежном балансе страны закрываются экспортом услуг, переводами украинских гастарбайтеров (от 5 до 8 миллиардов долларов каждый год), внешними займами. Безусловно, вечно такое положение дел длиться не может.

Запад требует от Киева не только реальных мер в борьбе с произволом и коррупцией, но и сокращения дефицита бюджета, в том числе, за счет резкого снижения дотаций населению и увеличения тарифов на услуги ЖКХ (на газ и так далее). В Киеве прекрасно понимают, что такие меры вызовут уже самый настоящий социальный бунт, которые может перерасти и в нечто более весомое (как минимум, кризис неплатежей). Например, сейчас совокупный долг населения Украины за услуги ЖКХ составляет более 40 миллиардов гривен (1,5 миллиарда долларов) и имеет все шансы на дальнейший рост.

Читайте также





Десятилетней давности дым

Сергей Шаргунов: военные зарисовки из Осетии

В российских СМИ появились зубоскальские статьи о финансовых проблемах Украины:

«Переговоры с МВФ идут в режиме нон-стоп. Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова говорила на днях, что «по бюджету и ценам на газ мы имеем очень конструктивные дискуссии». Она считает, что бюджетная статистика во втором квартале была лучше чем в первом, и надеется, что решение по новому траншу будет скоро согласовано. Кредитная программа МВФ для Украины составляет $ 17,5 млрд, из которых уже перечислено $ 8,7 млрд. В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $ 1,9 млрд. Срок окончания программы — 2019 год.

Новый транш нужен для стабилизации денежной и бюджетной системы и успешного прохождения выплат по внешнему долгу. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более $ 3 млрд кредиторам, в 2019 году — $ 7 млрд. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около $ 20 млрд. В случае если Украина не получит новый транш от МВФ, то, скорее всего, страну ждет дефолт, который не заставит себя ждать уже в следующем году, на фоне грядущих выплат по внешнему долгу Украины и крайне вялого экономического роста, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Одним из способов наполнить бюджет и сократить дефицит является ослабление курса гривны, которое происходит в последние недели. В четверг доллар в обменниках перешагнул через «психологический» уровень в 27 гривен. По некоторым оценкам, к концу года доллар может подорожать до 30 гривен».

На самом деле, ожидания некоего «дефолта» Украины являются очевидной глупостью (не говоря уже о танцах с бубном «как в РФ все хорошо», забывая что все это «хорошо» обеспечено исключительно нефтегазовой отраслью). Украина уже давно де-факто банкрот. Напомним, бывшая УССР отказалась в декабре 2015 года возвращать РФ кредит в 3 миллиарда долларов, допустив тем самым технический дефолт. Ну и что? Формально Высокий суд Лондона обязал Киев вернуть деньги Ресурсной Федерации, но с января 2018 года судебный процесс забуксовал и сколько он будет еще тянуться, не известно. Тем более, есть вполне себе очевидные подозрения, что этих денег Украина никогда не вернет. И ничего ей за это не будет.

Поэтому как сообщил на условиях анонимности нашему блогу один из украинских источников (далее мы излагаем его позицию, а не нашу!), между Евросоюзом, МВФ, Украиной и РФ начаты якобы консультации о выкупе Москвой части украинского долга. Как этот процесс будет происходить: прямое погашение с выпуском новых кредитных обязательств или как-то иначе, пока не известно. Возможно, что на эти цели будут направлены частично средства, которые РФ вывела в этом году из американских «трежерис». Несмотря на неоднозначную оценку такой операции, источник считает, что ее удастся подать как российскому, так и украинскому обществу в нужном свете.

Читайте также





Эдуард Лимонов: Совсем не наш человек

О погибшем Орхане Джемале

На Украине это может быть пропиарено как «заставили агрессора заплатить» (не акцентируя внимание на возврате этих денег, ибо для каждого украинца понятно, что «долг москалякам возвращать не нужно»), а в РФ все будет завернуто в густую оболочку «успешного геополитического хода» и «мы купили себе немного Украины». По информации нашего источника, в июле-августе текущего года вопрос участия РФ в частичном (или полном) погашении текущей задолженности Украины перед западными государствами, институтами и банками, будет обсуждаться. Говорить о размерах этой «помощи» пока преждевременно.

Никаких гарантий того, что такое предположение может оказаться реальным, безусловно, нет. Однако, зная природу деятельности Кремля в области международных финансов, удивляться такому повороту не стоит. РФ регулярно выдает невозвращаемые кредиты и прощает даже новейшие долги другим государствам: так в 2013—2018 годах был списан долг Киргизии на сумму в 500 миллионов долларов, одновременно с этим — долг Узбекистану в 865 миллионов долларов. Такая же судьба ждет и долг Белоруссии перед Россией в 6,7 миллиарда долларов (РФ выдает Минску кредиты на обслуживание этого долга).

Кроме того, у ряда безответственных аналитиков есть серьезные опасения, что Россию в ближайшем будущем подпишут на масштабную программу «восстановления Сирии», размер которой может составить не один десяток миллиардов долларов. И если последнее уже почти открыто обсуждается на высшем уровне, то чем родная для многих российских деятелей Украина хуже?

Ведь Киев сейчас проходит достаточно опасный с точки зрения государственного бюджета и финансовой стабильности период своей истории (в июле на Украине уже были серьезные задержки в выплатах пенсий), и «долг» России — по возможности «помочь» незалежной?..

Reddevol

Источник