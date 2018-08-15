Россия закрыла для судоходства часть Черного моря (КАРТА)

Черноморский флот России сегодня, 15 августа, с 7:00 до 20:00, закрыл для судоходства район в северо-западной части Черного моря от мыса Тарханкут до дельты Дуная

В этом районе находятся несколько гражданских судов, которые прекратили движение и стали на якорь, а именно: грузовое судно Nahide-M, танкер Hercules, танкер Yukon Star, передает «ДС» со ссылкой на «Мілітарний портал».

Кроме того, российские военные корабли предупреждали гражданские суда Ocean Force и BFP Melody о необходимости изменения курса в связи с закрытием морского района.

Закрытие района осуществляют корабли и катера Черноморского флота, а именно: малый противолодочный корабль «Поворино», катер связи «КСО-2155», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин».

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В Минобороны России сообщили, что в рамках учения МПК «Поворино» и «Ейск» выполнили стрельбы по воздушным целям из зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА», а также применили артиллерию по морскому буксируемому щиту, имитирующему корабль условного противника».

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