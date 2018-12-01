Россия выступила за повышение роли МВФ в координации политики стран — РИА Новости

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Саммит G20 в Аргентине (171)

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Россия выступает за более значимую роль МВФ в координации стран при проведении их политики, в том числе в части введения ограничительных мер, заявил журналистам первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

БРИКС имеет основания добиваться усиления влияния в МВФ, заявил Путин»Мы выступили за то, чтобы МВФ играл более значимую роль в области координации стран в части проведения своих политик, чтобы МВФ давал оценки тем решениям, которые принимаются и которые носят ограничительный, протекционистский характер», — сказал Силуанов в кулуарах саммита «большой двадцатки».

Он также отметил, что Россия говорила о необходимости докапитализации МВФ, чтобы он мог решать вопросы помощи странам, которые попали в сложное финансовое положение.





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