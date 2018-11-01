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Россия ввела новые санкции против Украины

Политика 01 Ноя 2018
Россия ввела новые санкции против Украины
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Соответствующее постановление от 1 ноября было опубликовано на сайте российского правительства.

Россия ввела масштабные санкции против Украины / REUTERS

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Соответствующее постановление от 1 ноября было опубликовано на сайте российского правительства.  

Санкции коснулись 68 украинских компаний и 322 граждан. Опубликованный правительственный указ содержит полный санкционный список. 

Cреди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, — судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

При этом, говорится в сообщении, правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Решение принято в ответ «на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации».

Правительству РФ положено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц; обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации указа.

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