Россия вернет Украине захваченные корабли ВМС 18 ноября — новости политики

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В ФСБ подтвердили, что буксир «Яны Капу», а также катера «Никополь» и «Бердянск» буксируются к согласованному месту передачи украинской стороне.
Захваченные россиянами суда ВМС должны вернуть Украине завтра / REUTERS
Украинские суда, которые были захвачены в Керченском проливе, будут переданы Киеву завтра, 18 ноября.
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Об этом сообщает российский «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму.
В ФСБ подтвердили, что буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» буксируются к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября.
Передача состоится в нейтральных водах, подробности процедуры передачи не сообщаются.
«Думская» ранее сообщила, что встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.
Из Южного, Черноморска и Одессы за ними вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака».
Как сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдового буксира «Яны Капу» (A947) должно состояться до встречи в «нормандском формате».
В частности, по имеющейся информации, Россия не будет отдавать оружие украинских военных моряков, а также документы по радиостанции (предположительно марки Harris, произведенные в США), которые были установлены на судах.
Передача кораблей должна состояться в море, куда их отбуксируют российские буксиры с оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские судна и доставить к месту назначения.
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