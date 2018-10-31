Россия уже переселила в оккупированный Крым больше 100 тысяч россиян, — постпред Украины

Россия переместила для постоянного проживания на аннексированный Крымский полуостров 108 тысяч российских граждан, чтобы изменить там демографический состав населения

Россия уже переселила в оккупированный Крым больше 100 тысяч россиян,

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН, сообщает «ДС».

«На протяжении 2014-2017 годов 108 000 человек перемещено из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это, если не целенаправленная политика на изменение демографического состава региона?» — сказал Ельченко, видео выступления которого опубликовано в Facebook представительства Украины в ООН.

По его словам, РФ игнорирует приказ Международного суда ООН о ликвидации расовой дискриминации.

В частности, Россия продолжает сохранять свой запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, уменьшилась с более чем 13 000 в 2013-2014 академическом году до 172 человек в 2017-2018 году.

Также он заявил, что Российская Федерация продолжает готовить военную инфраструктуру в оккупированном Крыму для размещения ядерного оружия.

Напомним, в ходе выступления а заседании ООН Владимир Ельченко также заявил, что незаконные «выборы» на неподконтрольной территории Донбассе, которые назначены на 11 ноября, могут служить основой для нового цикла российской агрессии.

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