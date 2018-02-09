Россия уже 10 лет не может выбраться из экономической ловушки

Сможет ли новое правительство преодолеть стагнацию?







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Период стагнации в России длится уже десять лет. Страна попала в экономическую ловушку: неблагоприятные внешние факторы усугубляются внутренней политикой затягивания поясов и консервирования проблем. Так что даже поддержание роста на 1,5–2% в год кажется сейчас некоторым экономистам трудновыполнимой задачей. Эксперты поясняют, что теперь многое будет зависеть от нового – поствыборного – кабинета министров: либо правительство наконец разработает новую модель роста с опорой на структурные реформы, либо застой продолжится.





Первые официальные оценки роста ВВП за 2017 год скорее всего будут пересмотрены в большую сторону: с 1,5% до 1,9%. К такому выводу пришли специалисты Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ), проанализировав ежегодные корректировки Росстата за период с 2005-го по 2016-й.





Однако даже такой статистический маневр не поможет кардинально улучшить ситуацию. В России уже десять лет продолжается стагнация: в 2008–2017 годах среднегодовые темпы роста составили 1,2%. Об этом сообщает профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин Сонин в статье, опубликованной на портале Project Syndicate, позиционирующем себя как международная дискуссионная площадка.





Как замечает Сонин, в прошлом году российская экономика росла значительно медленнее, чем еврозона и США, то есть чем развитые страны, которые теоретически должны были как раз отставать на 2–3 процентных пункта от России, входящей в список развивающихся экономик.





По обновленным данным Международного валютного фонда (МВФ), еврозона в 2017-м показала рост на 2,4%, а США – на 2,3%. Рост ВВП РФ, по данным МВФ, оказался чуть лучше, чем сейчас фиксирует Росстат: 1,8%. Тем самым Россия росла примерно в 1,3 раза медленнее, чем еврозона и США, и в два раза медленнее, чем в целом мировая экономика, которая увеличилась в прошлом году на 3,7%.





Для экономического рывка необходимы структурные реформы, пишет Сонин. К ним он относит, например, расширение доступа для иностранных инвесторов и приватизацию. «Экономические реформы начинаются с политических изменений», – замечает эксперт.





Другие экономисты тоже отмечают, что преодоление стагнации будет зависеть от того, сумеет ли теперь поствыборное правительство придумать новую модель роста.





«Развитие экономики в 2018 году будет зависеть от экономической политики нового правительства, которое будет сформировано после президентских выборов. В настоящий момент четких ориентиров такой политики нет, поэтому довольно сложно что-либо прогнозировать», – сообщает директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский в своем комментарии на сайте института.





Чтобы поддержать экономический рост, необходимо начать структурные реформы, а это, как поясняет Дробышевский, «предполагает перераспределение бюджетных расходов от непроизводительных статей в пользу производительных, разгосударствление экономики, а также либерализацию регулирования внешней торговли (в части таможенного и валютного контроля)».





«Проблема создания новой модели роста остается, так как если даже сейчас рост в России возобновится, он будет крайне неустойчивым, – предупреждают в «Комментариях о государстве и бизнесе» специалисты Центра развития ВШЭ. – Высокие цены на нефть, стимулируемые не только соглашением стран-нефтеэкспортеров, но и ускорением роста мировой экономики, могут быстро снизиться». И тогда показатели российской экономики снова ухудшатся.





Более того, как уточняют в Центре развития, «поддержание темпов роста ВВП около 1,5% в ближайшие годы будет осложнено переходом к постоянному бюджетному правилу».





«Данные об исполнении федерального бюджета в 2017 году свидетельствуют о достаточно активном продолжении политики бюджетной консолидации, а также о том, что Минфин, расставаясь с одними резервами, активно формирует новые в соответствии с вновь сформулированным бюджетным правилом, попутно увеличивая остатки на счетах «на черный день». О подобной политике нельзя говорить как о политике, стимулирующей экономический рост», – поясняют экономисты. По их мнению, пока можно лишь надеяться, что таким образом создаются предпосылки для ускорения экономического роста после окончания периода бюджетной консолидации.





Динамика российского ВВП. Данные Международного валютного фонда





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