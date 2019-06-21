Россия утилизирует последнюю подводную лодку Украины – Вести Экономика, 21.06.2019

Б-435 в Севастополе, Южная бухта, 2015 г. Фото: Артем Балабин

Москва, 21 июня — «Вести.Экономика». Минобороны РФ объявило тендер по утилизации подводной лодки проекта 641, входившей в состав украинских военно-морских сил.

Информации об утилизации данной подлодки указана в тендере, размещенном на портале госзакупок в среду, 19 июня: «Лот № 2 – утилизация дизельной подводной лодки проекта 641».

В составе ВМФ России нет подобных устаревших ПЛ. Речь идет о дизельной электрической подводной лодке «Запорожье», последней подводной лодке проекта 641, которая являлась последней функционировавшей подводной лодкой украинских ВМС.

Данная ДЭПЛ была спущена на воду 29 мая 1970 г. под обозначением Б-435 на Новоадмиралтейском заводе (в настоящее время АО «Адмиралтейские верфи», входит в состав ОСК – прим. ред.). При разделе Черноморского флота СССР между Россией и Украиной в 1997 г. Б-435 была передана Украине, получив имя U01 «Запорожье». В составе украинских ВМС «Запорожье» провела больше времени в ремонте, чем в эксплуатации.

После возвращения Крыма в Россию президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности России передать Украине остававшиеся на полуострове военные корабли и технику, однако украинские власти отказались забирать «Запорожье». Среди причин данного решения ряд украинских СМИ отмечали необходимость выделения существенных средств на ремонт аккумуляторной батареи, акустической системы и торпедных аппаратов подлодки.

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