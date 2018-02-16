Россия установила 25-летний мировой рекорд по экспорту пшеницы

•По объемам экспорта Россия может выйти на уровень американских поставок за 1992-1993 годы.

•Эта страна отвоевывает долю рынка у США.

Уже давно ни одна страна в мире не экспортировала столько пшеницы, как Россия.

Прогнозы по урожаю в этой стране постоянно увеличиваются, а вместе с ними растут и прогнозы по экспорту. Этот главный мировой экспортер может продать за границу 36,6 миллиона тонн зерна, о чем сообщает аналитический центр «СовЭкон» и Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). До нее только США экспортировали больше пшеницы, но было это четверть века тому назад.

Пшеничная королева

Экспорт из России достиг наивысшего показателя в мире за 25 лет.

Благодаря плодородной почве и дополнительным инвестициям в сельское хозяйство сбор пшеницы в последние годы увеличивается, что позволило России захватить существенную долю рынка у ведущих экспортеров, таких как США и Канада. Постоянный рост урожаев в России ведет к перенасыщению рынка, из-за чего фьючерсы в Чикаго с середины 2012 года снизились на 50%.

Последний урожай в России превысил все ожидания благодаря благоприятным погодным условиям в весеннее и летнее время. Рекордный урожай и относительно слабый рубль сделали российское зерно конкурентоспособным, а порты справились с возросшими объемами, потому что мягкая зима позволила продлить навигацию дольше обычного.

Прогнозные оценки «СовЭкона» и ИКАРа по российским поставкам больше, чем прогнозы Министерства сельского хозяйства США, которое оценивает экспорт текущего сезона в 36 миллионов тонн. Но это все равно рекорд, потому что Америка поставила 36,8 миллиона тонн на экспорт лишь в 1992-1993 году, на что указывает американская статистика.

Однако в начале 1980-х годов объем экспорта из США составил на пике 48,2 миллиона тонн, и ни разу не был превышен. Американский экспорт оставался таким большую часть десятилетия, отчасти из-за того, что Советский Союз в то время импортировал зерно.





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