Россия усиливает кибератаки против США и их союзников — глава Нацразведки: EADaily

Противники, включая Россию, вероятно, будут все более агрессивны в проведении кибератак, направленных на вмешательство в ход выборов в США и странах, являющихся их союзниками. Об этом заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс во время слушаний по глобальным угрозам, проводимым сенатским Комитетом по разведке.

В слушаниях принимали участие руководители американских спецслужб — директор ЦРУ Майк Помпео, директор ФБР Крис Рэй, директор Разведывательного управления министерства обороны Роберт Эшли и директор Национального агентства геопространственной разведки Роберт Кардилло.

Россия продолжит кампанию вмешательства во время избирательной кампании 2018 года, используя те же инструменты пропаганды и дезинформации, что и в ходе президенской гонки-2016, уверены главы спецслужб. Главной целью этой кампании, по их словам, будет попытка «углубить политические и социальные разногласия» в американском обществе.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия считает свои предыдущие действия успешными и рассматривает выборы 2018 года в США, как потенциальную цель… для (новой) операции. Все наше (разведывательное) сообщество не видит никаких свидетельств, позволяющих говорить, что по сравнению с прошлым годом (в российской стратегии) произошли серьезные изменения», — подчеркнул Коутс, передает «Голос Америки».

По данным руководителей американских спецслужб, «российские хакеры уже сканируют американскую избирательную систему», используя ботов для продвижения «политически ангажированных сообщений» в социальных сетях. Россия также продолжает распространять информацию — как фальшивую, так и подлинную — для того, чтобы «увеличить политический раскол» в американском обществе.

«Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные сети, тайных агентов, симпатизирующих (Москве) ньюсмейкеров и другие методы воздействия для того, чтобы усилить социальный и политический раскол в Соединенных Штатах», — сказал Коутс.

По словам главы Службы национальной разведки, операции, проводимые в социальных сетях и на других площадках, «стоят недорого» для организаторов и поэтому «будут оставаться серьезной угрозой интересам США». При этом список стран, угрожающих кибербезопасности Соединенных Штатов, сегодня возглавляют Россия и Китай, подчеркивает Коутс. Крайне опасными спецслужбы США также считают действия Северной Кореи и Ирана.





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