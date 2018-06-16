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Россия срочно отзывает своего дипломата из Украины

Политика 16 Июн 2018
Россия срочно отзывает своего дипломата из Украины
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Ранее в аэропорту Одессы в ручной клади дипломата обнаружили сюрикен


Россия отзывает своего дипломата из Украины
Цензор.нет

Министерство иностранных дел России в срочном порядке отозвало третьего секретаря Генерального консульства РФ в Одессе Андрея Малакея. Это произошло после того, как в его ручной клади в аэропорту Одессы обнаружили предмет, похожий на сюрикен – метательное оружие японских ниндзя. Об этом сообщает «Цензор.нет».

«1 июня 2018 года во время прохождения багажного контроля российским дипломатом Малакеем в международном аэропорту «Одесса» возникло подозрение о нахождении в его портфеле запрещенных предметов. По итогам санкционированного обыска был обнаружен похожий на сюрикен предмет», – говорится в сообщении.


Россия отзывает своего дипломата из Украины
Цензор.нет

Отмечается, что из-за находки российского дипломата сняли с рейса, после чего Малакей покинул территорию аэропорта.

В связи с инцидентом украинская сторона направила ноту в РФ, после чего российский МИД в срочном порядке отозвал Малакея из Украины.

Напомним, что транспортировка дипломатами холодного оружия в ручной клади нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и требования ИКАО по авиабезопасности.



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