Россия проиграла Украине в важной схватке: СМИ сообщили неожиданную новость

​Украина смогла подняться с 50-го на 43-е место в списке инновационных стран и впервые обошла Россию в одном из самых престижных мировых рейтингов.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на данные Global Innovation Index, опубликованные на сайте организации.

Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 39-й позиции, Россия – 46-й, Молдова — 48-й, Беларусь — на 86-м месте.

Впереди Украины располагаются Греция, Хорватия и Литва. Сразу за Украиной располагаются Таиланд, Вьетнам и Российская Федерация.

Журналисты отмечают, что рейтинг включает множество различных показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге Украина получила индекс 38,5. В прошлом году этот индекс составлял 37,6.

Эксперты организации проводят системный анализ страны в рамках инновационного развития, по итогам которого выносится аналитическое заключение.

Журналисты отмечают, что в 2017 году Украина занимала 50-е место.

Отметим, что ранее Украина смогла превзойти Россию в составленном агентством Bloomberg рейтинге валют постсоветского пространства. Согласно опубликованным данным украинская гривна заняла первое место на пространстве бывшего СССР.

Напомним, США увеличили помощь Украине. Также в Кабмине рассекретили сумму зарплаты премьера.





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