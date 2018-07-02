Россия проиграла Украине в важной экономической схватке: Bloomberg сообщил неожиданную новость

​Украина неожиданно для экономических экспертов смогла опередить Россию в «валютной схватке».

Украинская гривна заняла первое место и стала самой сильной валютой на пространстве бывшего СССР, в то время как российский рубль стал самой слабой денежной единицей.

Информацию об этом сообщили аналитики влиятельного американского агентства Bloomberg.

Журналисты сообщают, что в первый раз за 5 минувших лет рубль показал в первом полугодии худшую динамику среди 11 валют бывшего СССР.

Аналитики сообщают, что после введения санкционных ограничений и ужесточения монетарной политики в США российская валюта подешевела больше чем на 8 процентов к доллару в 2018 году, это больше чем вдвое превышает потери любой другой валюты в этой группе.

На этом фоне первое место в рейтинге заняла национальная валюта Украины, укрепившись на 7%.

СМИ напоминают, что российский рубль чрезвычайно зависим от цен на энергоносители. Один из самых серьезных ударов по курсу российской валюты был нанесен после сильнейшего обвала цен на нефть, совпавшего с началом войны против Украины в 2014 году.

Напомним, Конгресс США увеличил финансовую помощь Украине. Также сообщалось, что в Кабмине рассекретили сумму зарплаты премьера.





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