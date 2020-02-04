Россия пробила «нефтяное дно». Ридус

Первый торговый день февраля на нефтяном рынке ознаменовался настоящим провалом, который может иметь далеко идущие последствия.

Эпидемия коронавируса и без того, изрядно пошатнувшая мировые рынки, привела к резкому падению спроса на черное золото в Китае. По данным Bloomberg, из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса, спрос на нефть в Китае упал на три млн баррелей, в день или 20% от общего объема потребления. Это крупнейшее сокращение спроса на рынке после кризиса 2008-2009 гг., учитывая, что Китай сегодня является главным импортером нефти в мировых масштабах. Снижение китайского спроса обернулось падением цены нефти bret на 16% с начала года, что заставило страны ОПЕК+ собрать экстренное совещание, которое должно было начаться сегодня. Ведущие нефтедобытчики во главе с Саудовской Аравией надеются, что им удастся договориться о сокращении добычи нефти, чтобы сдержать дальнейшее падение цен на нее.

Русский демарш

Однако по данным The Wall Street Journal, план саудитов может и не сработать. Сомненья в необходимости сокращения добычи высказала Россия. В понедельник это повлекло за собой новый обвал нефтяных котировок.

В итоге, на лондонской бирже ICE brent упал до 55,42 доллара за баррель, что является минимальным значением с декабря 2018 года. К вечеру понедельника на ICE апрельские фьючерсы упали в цене на 1,6%, что увеличило общие потери с начала года до 18%.

Нефть WTI на бирже в Нью-Йорке также рухнула на 1,3%, до 50,87 доллара за баррель. Все это делает перспективы удержания нефтяных котировок на достигнутом ими «дне» окончательно призрачными. Доводов и идей, способных удержать черное золото от дальнейшего бесконтрольного падения больше нет. Что бы не было решено в результате встречи ОПЕК+, кардинально изменить ситуацию это не в состоянии.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Выхода нет?

3 млн. баррелей в день – это в любом случае много. Для сравнения – США производят около 13 млн. баррелей в сутки, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Мировое потребление нефти составляет примерно 100 млн. баррелей в день. ОПЕК+ на срочном заседании на этой неделе может предложить сократить добычу еще на 500-700 тысяч баррелей в день, но проблему падения спроса на фоне переизбытка предложения это не решит, — пояснил «Ридусу» эксперт. Нефтяные котировки после встречи ОПЕК+ могут ненадолго вернуться к 60 долларам, но на фоне продолжения сокращения мировой экономики (а значит, и сокращения спроса) вновь начнут снижаться.

Не ждет от нынешней ситуации ничего хорошего и главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров. Положение ухудшает то, что никто не может предсказать, когда остановится рост числа заболевших. Пока же торговля с Китаем продолжает сокращаться, государства закрывают границы и перестают выдавать визы гражданам из азиатско-тихоокеанского региона.

С сокращением перелетов снижается потребление нефти. В 2016 году Китай стал ведущим мировым импортером нефти, обогнав США, — говорит Александров. — Ежесуточное потребление перед эпидемией доходило до 14 млн баррелей в сутки, сейчас оно упало почти на 20%, до 3 млн баррелей в сутки. Это достаточно большой показатель и ущерб по мировому рынку нефти уже нанесен, как и по экономикам стран (в том числе и России), бюджет которых зависит от продажи нефти и нефтепродуктов.

Идеальный стартер глобального кризиса

Очевидно, что последствия эпидемии коронавируса не ограничатся одним только нефтяным рынком. Поскольку нефть лежит в основе множества самых различных экономических (и не только) процессов, можно сказать, что вероятность некого глобального кризиса, о котором давно уже говорят эксперты, стремительно приближается к 100%.

Можно сказать, что эпидемия в Китае стала «идеальным» поводом для запуска мировой рецессии, — говорит Артем Деев. — Слишком много противоречий и разногласий, слишком много долгов и проблем, которые нужно сбросить – в таком состоянии мировая экономика живет уже давно. Но найти виноватого, который запустит глобальный экономический кризис, не так просто. Коронавирус в этом смысле стал идеальным поводом для запуска рецессии – винить особо некого.

Схожего мнения придерживается и Дмитрий Александров. По его мнению, падение нефтяных цен негативно отразится на странах, экспортирующих топливо, и в первую очередь, их национальных валютах.

Мировая экономика на протяжение нескольких лет ослаблялась торговым конфликтом США и Китая, рецессией в экономиках европейских держав, многочисленными экономическими санкциями, — говорит эксперт. — Поэтому удар эпидемии получился таким мощным.

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Есть чего бояться

Однако, вернемся к России. Для нее падение нефтяных цен, вызванное эпидемией коронавируса, грозит самыми большими неприятностями. Рухнувшие цены приблизили «болевой порог» бюджетной политики, непосредственно увязанной со стоимостью барреля на мировом рынке.

Нефть, газ и нефтепродукты – это около 60% российского ВВП. Сокращение цен неизбежно влечет за собой снижение экспортных доходов, а это значит, что профицитный бюджет в РФ может стать дефицитным, — считает Артем Деев.

Неизбежным последствием происходящего на нефтяном рынке будет не только изменение бюджетного соотношения. Очевидно, что доля нефтегазовых доходов в бюджете страны будет неуклонно сокращаться при сохранении большей части расходов (нацпроекты, вооружение, геополитика). Это, в свою очередь, означает рост финансовой нагрузки непосредственно на население. Россиянам следует готовиться к повышению налогов и сборов, увеличению количества различных штрафов и других обязательных платежей.

В общемировом плане, последние события, вполне могут оказаться своеобразной чертой, подведенной под прежним экономическим и политическим мироустройством, базирующемся на глобальных системах. Вполне возможно, что созданная несколько десятилетий назад система мировых экономических и политических взаимоотношений, доживает последние дни или месяцы. Эпидемия коронавируса показала, что она способна в кратчайшее время перекачивать по миру не только нефть, деньги, активы и товары, но и совершенно иные, чуждые и опасные для человека сущности.

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