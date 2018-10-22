Россия показала зубы. Какие ответные санкции грозят Украине

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян. Он поручил правительству разработать меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц в ответ на санкции Украины.

В сообщении на сайте Кремля не указано, за какие именно действия вводятся ограничения. Ранее в сентябре стало известно о санкциях, введенных украинскими властями против российских предприятий «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт» и «Газгольдер» за сотрудничество с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Тогда в Кремле сообщили, что пока ответные меры не сформулированы, но Россия исходит из принципов взаимности и защиты своих интересов. Санкции предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц, зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Путин подписал указ об экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины

В конце августа также сообщалось, что Украина присоединилась к принятому 30 июля решению ЕС включить в санкционный список шесть российских компаний в связи со строительством Крымского моста.

ЧТО ОКАЖЕТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ

О каких мерах идет речь, пока сказать сложно, однако эксперты, опрошенные «Прайм», сделали на этот счет некоторые предположения. «С учетом того, что речь идет об ответных мерах, то можно сделать вывод, что ответ будет выдержан примерно в том же духе», — считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В таком случае это будут, скорее всего, не секторальные, а персональные меры, направленные против отдельных предприятий и физических лиц.

Украина долго пользовалась преференциями, напомнил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В частности, цены на газ для нее были ниже российских. Низкими были и пошлины на украинские товары, поставляемые в РФ.

«Достаточно сказать, что треть и более экспорта Украины приходилось на РФ. Естественно, что никакой Евросоюз не мог предоставить подобную нишу для украинской продукции. На текущий момент многие украинские бренды сменили место прописки и теперь выпускаются в РФ, чтобы избежать ненужных осложнений», — отметил он. Ответные меры могут варьироваться от повышенных пошлин, запретов или ответных шагов на недружественные действия.

При этом вариантов серьезно «насолить» Украине ответными действиями много. Если говорить о секторах экономики, это, прежде всего, химическая промышленность. Она очень энергозависима, и по большей части пока от России. Конечно, поставлять энергоносители могут и белорусы, но цена у них выше. Кроме того, сейчас у Минска сложная ситуация с поставками энергоносителей из РФ, поэтому не факт, что там захотят обострять отношения с Москвой.

Россия по-прежнему остается крупнейшим инвестором в украинскую экономику. По данным госслужбы статистики Украины, Россия в первом полугодии 2018 года вложила в нее 436 млн долларов. Один запрет на операции в рублях серьезно просадит большую часть отраслей, считает Абзалов. Пока сохранились пассажирские грузоперевозки, их ограничение может стать серьезным ударом.

По его мнению, антироссийские действия на Украине активизируются в преддверии выборов президента весной 2019 года. Нынешний президент Петр Порошенко для сохранения власти делает ставку на радикальный электорат, одновременно подавая Западу сигнал, что уж он-то точно не свернет с антироссийской линии. Москва это понимает, и объявлением ответных санкций дает понять, чтобы украинские власти не заходили за «красную линию», принимая решения, последствия которых могут быть слишком серьезны. Например, это касается статуса Азовского моря – если туда попадут корабли НАТО, последствия могут быть непредсказуемы.

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ОТМЕНЫ НЕ БУДЕТ

В любом случае, новое распоряжение президента говорит лишь о том, что вопрос ответных шагов переводится в юридическую плоскость, рассуждает Кочетков. Соответственно, даже те связи, которые ещё остаются, могут оказаться под угрозой и теряющей стороной в данном процессе будет явно не Москва.

Конечно, есть отрасли, для которых украинский рынок имеет определённое значение. Однако значение это постоянно снижается и невосполнимых потерь уже быть не должно. Более того, всегда есть вариант привлечения посредника, которым в отношениях РФ и Украины выступает Белоруссия. «Другое дело, что данный документ закрепляет де-юре и де-факто ликвидацию статуса Украины в качестве страны с наибольшим благоприятствованием в торговле с РФ в обоих направлениях», — отметил он.

Россия обещает отменить ограничения, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний. Однако этого в среднесрочной перспективе не произойдет, уверены эксперты. «После президентских выборов на Украине вне зависимости от их итога появится «окно» перед выборами в парламент, и договоренности могут произойти. Однако это «окно» должно совпасть с «окном» между намеченными на этот ноябрь выборами в Конгресс США и новыми президентскими выборами в 2020 году. В планировании президентской кампании Дональд Трамп тоже сделает ставку на антироссийскую риторику», — считает Абзалов.

Таким образом, время, отмеренное для возможных договоренностей, очень невелико, и вероятность смягчения в этот узкий временной промежуток низкая. Поэтому украинская экономика обречена оставаться в заложниках у политических неурядиц, все больше залезая в долги. На их погашение уже уходит до трети бюджета страны, а развитие де-факто остановлено, заключают эксперты.





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