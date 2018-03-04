Россия погружается в газовые и молочные войны







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Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву 4,6 млрд долл. штрафа за нарушение объемов гарантированного транзита через территорию Украины. С российской стороны решение арбитража выглядит несправедливым, поскольку в аналогичном споре о закупках российского газа тот же самый шведский арбитраж не наложил на Киев никаких санкций за невыбранные объемы газа – то есть за такое же нарушение контракта. Терпеть такую несправедливость в «Газпроме» не захотели и объявили о начале процедуры расторжения газовых контрактов с Киевом, которые формально действуют до начала 2020 года.





В среду «Газпром» вернул Украине предоплату за мартовские поставки газа и отказался прокачивать голубое топливо для отопления «братской» республики. Из-за этого в Украине разразился настоящий энергетический кризис. С прошлой среды в стране закрыты школы, вузы и детские сады. А президент Петр Порошенко призвал население сократить потребление газа и согласиться на снижение температуры в жилищах на 2 градуса ниже нормы. Перспектив урегулирования газовых отношений с Украиной не видно. А пока «Газпром» теряет по полмиллиона долларов в сутки в виде пеней, сообщает «Нафтогаз».





Не видно конца и торговой войне с другой братской республикой – Белоруссией. Здесь причины конфликта – запрет на ввоз в РФ белорусской молочной продукции на фоне роста импорта в Россию пальмового масла для производства молочных суррогатов. Полный запрет Россельхознадзора на импорт белорусского молока планировался на прошлый понедельник, но теперь дата перенесена на 6 марта.





«Без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем. Потому что меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», – заявил в прошлую среду белорусский президент Александр Лукашенко. А Россельхоз продолжает настаивать, что причины запрета связаны лишь с качеством продукции. Между тем импорт в РФ пальмового масла вырос за год на 0,7%.





Еще одним заметным событием прошлой недели стало оглашение 1 марта президентом Владимиром Путиным очередного Послания Федеральному собранию, которое имело две основные части – военную и экономическую. Тезисы экономической части обещали электорату «прорывное развитие» почти во всех областях – от медицины и образования до жилищного строительства и транспорта. Слова «прорыв» и «прорывной» стали одними из самых часто повторяющихся в речи президента. При этом Путин вновь повторил свой тезис из прошлогоднего Послания о необходимости роста ВВП темпами выше среднемировых. «Для этого нам нужна экономика с темпами роста выше мировых. Непростая задача. Но это не благое пожелание, а базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач. Достижение таких темпов роста должно стать ключевым ориентиром для нового правительства», – сообщил Путин.





Задача и правда весьма непростая. Уже 10 лет подряд российская экономика демонстрирует весьма удручающие показатели, и не видно никаких причин, по которым эта негативная тенденция могла бы измениться. Отношение российского ВВП к мировому непрерывно снижется с 2008 года (с 2,5% до 1,9% на сегодня, по расчетам бывшего советника президента Владимира Путина Андрея Илларионова). При средних мировых темпах экономического роста 3% и выше Россия умудряется переползать из одного спада в другой. За последние 9 лет российская экономика выросла на 6%, тогда как мировая экономика в целом – на 35%. За исключением 2017 года, темпы роста российской экономики были ниже темпов роста остальных сырьевых экономик мира. Итоги экономического развития России за прошедшие 5 лет оказались худшими по сравнению с остальными сырьевыми экономиками (за исключением Венесуэлы). ВВП России в 2017 году остался на уровне 2012 года, тогда как ВВП остальных сырьевых экономик за 2013–2017 годы увеличился в среднем на 13%. Такие выводы опубликовали на прошлой неделе эксперты из Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Столыпинского института.







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