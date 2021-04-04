Россия платит и за конфронтацию с Западом, и за дружбу с соседями

Экономика Евразийского союза могла бы расти вдвое быстрее

Сергей Глазьев считает, что внутри Евразийского экономического союза есть хорошие возможности для ускорения роста. Фото с сайта www.eurasiancommission.org

Сложные отношения РФ с соседями обходятся дорого обеим сторонам. Украинская экономика до сих пор не оправилась после 2014 года, рост ВВП Грузии после 2008-го замедлился вдвое. Теперь и Белоруссия погружается в экономический кризис на фоне противоречий во внутренней и внешней политике. Но еще заметнее, что последние годы во многих постсоветских государствах вне зависимости от их взаимоотношений с Россией ВВП рос быстрее, чем в РФ. По прогнозам Евразийского банка развития (ЕАБР) и Всемирного банка, за некоторыми исключениями эта тенденция сохранится.

Очередной виток ухудшения отношений с ближайшими соседями на постсоветском пространстве ставит вопрос о цене, которую готовы заплатить страны за нарушение экономических связей.

Как уже показала практика, потери несут обе стороны конфликта вне зависимости от того, воспринимают они себя победителями или пострадавшими.

Судя по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Украины так и не оправилась после событий 2014 года. Если брать среднегодовые показатели, то начиная с 2014-го украинская экономика теряла в среднем в год около 1% – настолько глубоким был провал в 2014–2015 годах. По сравнению с уровнем нулевых годов страна в разы нарастила общий госдолг: на пике, в 2016-м, он превышал 80% ВВП, к 2019-му снизился до 50%, но пандемия снова вынудила его наращивать.

После событий 2008 года среднегодовой рост ВВП Грузии замедлился почти вдвое. Страна тоже наращивала госдолг. Конечно, сказались и глобальные кризисы, а не только пертурбации внешней политики. Теперь в условиях обострившихся внутриполитических разногласий и противоречивой внешней политики погружается в экономический кризис Белоруссия.

Не удается совершить экономический рывок и России. За последние несколько лет стало особенно заметным отставание роста ВВП России от большинства соседних постсоветских стран. Если взять, допустим, трехлетку, которая предшествовала пандемии, то в этот период Россия вышла на среднегодовые темпы роста около 2%, следует из данных МВФ.

Это оказалось хуже, чем у Украины, которая в анализируемую трехлетку смогла показать среднегодовой рост почти на 3%. Казахстан, Киргизия и Молдавия в этот же период росли почти на 4% в среднем в год, Грузия и Узбекистан – примерно на 5%, Туркмения – почти на 6%, Армения и Таджикистан – примерно на 7% в среднем в год. Хотя есть и несколько исключений: Россия по среднегодовому росту ВВП сравнялась с Белоруссией и обогнала Азербайджан.

После пандемийного шокового обвала тенденция отставания может сохраниться. В 2021–2023 годах в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) худшие показатели роста продемонстрируют, по прогнозу ЕАБР, Белоруссия и Россия. Как следует из обзора, в ближайшую трехлетку среднегодовой рост ВВП Белоруссии составит менее 1%, а России – менее 3%. Значительно лучше прогнозы для Армении и Киргизии (среднегодовой рост ожидается около 4%), а также Казахстана – более 4%, Таджикистана – около 7%.

Как поясняется в материалах ЕАБР, в Армении, Киргизии, Таджикистане «дополнительным фактором роста будет увеличение денежных переводов трудовых мигрантов». По данным Центробанка, объем трансграничных переводов физлиц из РФ в страны СНГ в 2020 году сократился примерно на 14%, однако он все равно превысил 11 млрд долл., в основном деньги отправлялись в Узбекистан, Таджикистан и Киргизию.

По прогнозу Всемирного банка, постсоветские страны за пределами ЕАЭС тоже в ближайшую трехлетку обгонят Россию. Ожидается, что Украина будет расти в среднем в год более чем на 3%, Грузия – более чем на 4%, Молдавия – почти на 4%, Узбекистан – примерно на 5% и т.д.

Таким образом, Россия сейчас платит и за конфронтацию с западным миром, за санкции и за дружбу стран Евразийского союза, некоторые из которых растут в основном благодаря денежным переводам из РФ.

Как считает руководитель отдела компании «Финам» Ольга Беленькая, говорить о четко прослеживаемой, прямой взаимозависимости темпов экономического роста постсоветских стран с «лояльностью» к России или Западу сложно, но экономики действительно «чувствуют» себя лучше в условиях дружественного инвестиционного климата. И в этом смысле конфликты с Россией после долгих лет тесного сотрудничества или же те меры, которые предпринимаются западными странами в ответ на действия самой России, влияют – через инвестиционный климат. Кроме того, в каждой стране сказываются ее внутренние демографические и экономические факторы. Гибкая структура экспорта, диверсификация поставок могли бы сглаживать негативный эффект, но очень сложно быстро перестроиться.

В сложившихся условиях в целом совокупный рост ВВП Евразийского экономического союза составит в 2021 году 3,3%, прогнозирует ЕАБР.

Хотя, как сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, потенциал роста производства ЕАЭС составляет около 8% в год. «Это расчеты, которые сделаны на основе имеющихся производственных возможностей, мощностей, трудовых ресурсов, научно-технического потенциала», – пояснил он.

Но, как можно предположить, этому потенциалу сложно реализоваться в условиях обостряющихся конфликтов как внутри, так и вне Евразийского союза.





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