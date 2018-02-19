Россия перекрыла границу украинским фурам: появились фото очередей на КПП

В понедельник, 19 февраля, около 150 грузовых автомобилей скопились на территории пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП «Нехотеевка».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать по другому маршруту.

Как отмечают пограничники, контрольные службы РФ не пропускают грузовики через российско-украинскую границу в пункте пропуска «Нехотеевка» с 17 февраля.

При этом на «неоднократные официальные запросы» ответа так и не предоставили.

«Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на видео показали, как живут украинцы на границе с Россией.





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