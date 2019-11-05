Россия отвергла ультиматум Украины о сохранении транзита

Москва, 5 ноября — «Вести.Экономика». «Нафтогаз Украины» снизит сумму иска к «Газпрому» в 6 раз до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа через Украину в ЕС из РФ, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне, чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание, то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня», — пояснил Витренко.

Решение суда ожидается в 2021 г. «Все в руках «Газпрома», — отметил Витренко в своем сообщении в Facebook.

В субботу 2 ноября «Нафтогаз» сообщил о подаче нового иска, в котором требует от «Газпрома» $12 млрд. Украина требует пересмотреть тарифы с марта 2018 г. и выплатить компенсацию с процентами.

Соглашение «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите в ЕС через Украину заканчивается в конце 2019 г., но на Украине заявили, что готовы к прекращению транзита: запасы газа позволяют пережить зиму.

Продолжение спора в арбитражных судах делает невозможным достижение каких-либо договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин», — напомнил Песков во вторник.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, там $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке Украины. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд.

То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня».

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