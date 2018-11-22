Россия останется в экономическом гетто

Почему провалятся планы по росту ВВП

сегодня в 18:33, просмотров: 800

В подписанных президентом Владимиром Путиным инаугурационных указах фактически содержится поручение обеспечить экономический рывок до 2024 года. В соответствующем указе так и написано: «В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития», и далее формулируются амбициозные задачи и критерии «прорыва». В частности, через шесть лет Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, расти темпами выше мировых, сохранить инфляцию не выше 4%. Однако шестое место среди стран по ВВП мы вот-вот уступим Индонезии, темпы роста отстают от мировых почти в 2 раза, а инфляция в начале следующего года достигнет 5,5%. Судя по всему, в реальности об экономическом рывке остается лишь мечтать, а все разговоры о нем останутся благими пожеланиями.

фото: Алексей Меринов

Что такое рывок? Большой толковый словарь русского языка, к примеру, дает такое определение термина: «стремительное продвижение вперед в один прием». Правда, касается это спортсменов, туристов, воинских подразделений. Есть определение из словаря Лопатина — «резкий, решительный поворот к лучшему». А вот что говорит перевод английского термина breakthrough, что на русском значит «прорывной»: быстро передвигающий вперед, с преодолением сдерживающих преград, к состоянию, характеризующемуся новизной. Пожалуй, именно это определение больше всех подходит для понимания того, что представляет собой экономический рывок.

Но что России для такого рывка нужно? Исходя из знаменитого майского указа 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», главный критерий экономического прорыва — темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП).

Вообще-то ВВП, согласно экономическим словарям и учебникам, — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории данной страны в целях потребления, экспорта и накопления. Так вот, по объему ВВП -$1,6 трлн Россия от первой пятерки крайне далека: согласно рейтингу Всемирного банка, наша страна по итогам 2017 года занимает только 12-ю позицию. И, чтобы подняться на 6 мест, должна нарастить ВВП более чем на $1 трлн, при условии, что конкуренты не прибавят ни цента.

Но ВВП считается не только по объему, но еще и по паритету покупательной способности: исходя из сравнительной стоимости товаров и услуг в стране с финансовой способностью населения их приобретать. По этому показателю в соответствующем рейтинге того же Всемирного банка РФ уже на 6-м месте и до первой пятерки — рукой подать. Другое дело, что опередить надо не кого-то, а Германию — одну из мощнейших индустриальных держав мира. «Не знаю, ведают ли немцы, что над ними нависла такая угроза», — пошутил по этому поводу эксперт «МК», доктор экономических наук Игорь Николаев.

Обогнать Германию

Впервые цель войти в пятерку крупнейших экономик мира Владимир Путин обнародовал 1 марта сего года, выступая с обращением к Федеральному собранию. «Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Это очень сложная задача. Уверен, мы готовы эту задачу решить», — сказал Путин.

При этом президент не ограничился одной только постановкой цели, но и сформулировал, за счет чего может состояться провозглашенный рывок. Во-первых, за счет резкого повышения производительности труда, которая должна расти темпами не ниже 5% в год. Во-вторых, за счет резкого увеличения несырьевого экспорта: до $250 млрд в течение шести лет (в том числе $50 млрд — машиностроение, $100 млрд — экспорт услуг). В-третьих, за счет существенного вклада малого и среднего бизнеса: к середине следующего десятилетия его вклад в ВВП должен приблизиться к 40%, а число занятых в секторе — вырасти с 19 до 25 млн человек. Наконец, стране необходимо поймать волну технологической революции, так как отставание в этой сфере угрожает потерей суверенитета в масштабах мировой экономической конкуренции. Это, в свою очередь, требует инвестиций в человеческий капитал, а также сопутствующего развития здравоохранения, образования и науки.

Однако, как говорится, гладко было на бумаге… В реальности же до заявленных темпов роста ВВП России — как до Луны. В 2017 году ВВП России вырос на 1,5%, что в два раза меньше среднемирового уровня. К III кварталу 2018-го темпы еще больше снизились: 1,3%. То есть по итогам текущего года российская экономика в лучшем случае повторит прошлогодний результат: +1,5–1,6%. Между тем мировая экономика, согласно последним оценкам Международного валютного фонда, разгонится в нынешнем году до 3,8%. Так что Россия за те 9 месяцев, что прошли с президентского послания, не только не сократила отставание от остального мира по темпам развития, но, наоборот, откатилась назад еще больше.

Никакого рывка не предвидится и в последующие годы. Об этом наглядно свидетельствует проект федерального бюджета на 2019–2021 годы, который в настоящее время вовсю рассматривается Госдумой. Из него следует, что к 2019 году темпы роста должны составить 1,3% ВВП, а к 2021 году — ускориться до 3,1–3,3% в год (цифры основаны на прогнозе Минэкономразвития). Но за счет чего произойдет это ускорение роста ВВП к 2021 году — остается загадкой: документы экономических ведомств об этом умалчивают.

Впрочем, даже если российская экономика достигнет в 2021 году темпов роста, запланированных в проекте бюджета, этого будет мало для рывка, считает доктор экономических наук Игорь Николаев. «В середине 2000-х годов у нас экономика ежегодно росла на 7–8%, и никто тогда у нас не говорил, что это какое-то прорывное развитие», — напоминает эксперт. А для того, чтобы понять, каким может быть экономический прорыв, предлагает присмотреться к мировому опыту.

Обманчивая динамика

Авторы аналитического доклада Института стратегического анализа ФБК «Рывок в экономическом развитии» выяснили, как темпы роста достигались и влияли на экономики стран мира. По данным МВФ, в 2015 году из 193 стран мира, попавших в статистику, 133 имели темпы роста выше среднемировых, а в 2017 году — 79 стран. С 1980 года все государства, по которым МВФ предоставляет статистику по темпам роста ВВП, хотя бы один год наращивали экономику с темпами роста выше среднемировых. «Можно ли в таком случае утверждать, что экономический рывок или даже рывки были у всех стран? Очевидно, что нет», — утверждают аналитики ФБК.

Одного лишь ускорения темпов роста ВВП недостаточно, чтобы вывести экономику на новый, качественный уровень. Страны, в которых случилось экономическое чудо (а, похоже, к чему-то подобному стремимся и мы), сумели совершить нечто незаурядное, действительно преобразившее характер их национальных экономик.

«Критерий, который у нас закреплен, превышение темпов роста выше мировых не подходит. Для России критерием прорывного развития могут стать темпы роста ВВП больше чем в два раза в своей группе развивающихся стран, и они должны фиксироваться не менее трех лет подряд», — говорит Игорь Николаев. То есть на темпы роста можно ориентироваться, если они зафиксированы не разово, а закреплены с течением времени. Иными словами, экономику не должно бросать по кривым учета ВВП вверх-вниз и рост должен быть стабильным.

В Китае — крупнейшей экономике мира, если считать ВВП не по объему (здесь вне конкуренции США), а по паритету покупательской способности, — последние 40 лет сохраняются темпы роста выше среднемировых. В 1978 году берет начало «экономическое чудо» Китая, факт которого признан всеми: тогда было принято решение о переходе от планового хозяйства к совмещению рыночного и планового типов развития.

В течение 30 лет подряд темпы роста экономики, превышающие мировые, поддерживает другая азиатская страна — Вьетнам. С начала 1990-х годов Вьетнам начал переходить от социалистической системы ведения экономики к ее совмещению с рынком. И вот уже три десятилетия там растут не только ВВП, но и многие экономические показатели: доходы населения, объем сбережений и инвестиций. Таким образом, можно говорить, что Вьетнам также совершил настоящий рывок.

В течение последних 29 лет темпы роста экономики превышали среднемировые в Бангладеш и Лаосе, 23 года подобное наблюдались в Бутане, и последние 20 лет — в Таджикистане и Туркменистане (после их выхода из состава Советского Союза). Но едва ли эти страны можно назвать передовиками мировой экономики.

Примечательно, что развитые государства демонстрировали достаточно скромные темпы роста. Например, Бельгия и Италия обгоняли среднемировые темпы ВВП только единожды за исследуемый период — в 1980 году. Франция — трижды.

Получается, что ни для развитых, ни для развивающихся стран темпы роста не становятся определяющим фактором для экономического рывка. А что же тогда требуется? Целая совокупность факторов — отвечают авторы исследования: низкая налоговая нагрузка, развитие сферы услуг, конкурентоспособная оплата труда, высококвалифицированная рабочая сила, экспортная ориентация несырьевого сектора, высокий уровень доверия со стороны зарубежных инвесторов, отсутствие неблагоприятных геополитических факторов.

Вьетнамская промышленность непрерывно растет уже 30 лет, но это не вывело страну в число ведущих экономик мира. Фото: cungcaptrathainguyen

Жертва ускорения

По классификации МВФ и ООН Россия входит в число развивающихся экономик со средним развитием — таких стран в мире большинство. У подобных стран по сравнению с развитыми (США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, страны ЕС) более низкий ВВП на душу населения. Развивающимися со слабым развитием экономики считаются страны Центральной Африки (за исключением некоторых) и несколько азиатских государств.

Если, по мнению властей России, для экономического рывка нужны высокие темпы роста, то необходимо определить решающие факторы для обеспечения этих темпов. В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» они зафиксированы. Для ускорения темпов экономического роста необходимо добиться увеличения рабочей силы, повышения качества инвестиций в основной капитал, улучшения инвестиционного климата, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, развития конкуренции на финансовом рынке, повышения производительности труда, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, активного развития экспорта услуг.

Конечно, до 2024 года еще далеко, и можно еще многое успеть сделать, но уже сегодня уместно задаться вопросом: каковы перспективы экономического рывка?

«В России по тем или иным причинам не будет в ближайшие годы задействоваться ряд факторов, которые обеспечили экономический рывок в ряде развитых и развивающихся странах», — считает Игорь Николаев. И далее эксперт перечисляет: в РФ не снижающаяся, а, наоборот, растущая налоговая нагрузка. Привлекательность нашей экономики для иностранного капитала низкая. Геополитика остается неблагоприятным фактором, поскольку продолжается санкционное противостояние. Наладить несырьевой экспорт достаточными объемами не получается, хоть правительство и пытается что-то сделать. «В отсутствие этих факторов нельзя рассчитывать на рывок. Уже сейчас можно сказать, что его не будет и цель из майского суперуказа до 2024 года достигнута не будет», — убежден Николаев.

«Высокие темпы роста ВВП, заложенные в национальных целях и макроэкономическом прогнозе, мало достижимы: есть риск продолжения пребывания России в интервале годового роста 1,5–2% ВВП, а не 3,3% в год», — вторит коллеге советник Института современного развития Никита Масленников. По его мнению, все эти шестилетние прогнозы в принципе вызывают сомнения, потому что глобальной экономике предстоит пережить как минимум одну рецессию, а в этих условиях не до рывков. «Структура ВВП в ближайшие шесть лет не изменится, а ее нужно менять с помощью реализации структурных реформ, и хоть они и прописаны, но перспективы их исполнения туманны. Наступает этап, когда мы либо делаем то, что задумано, либо остаемся в экономическом гетто с двухпроцентным ростом», — полагает Масленников.

По его мнению, в погоне за экономическим рывком правительственные власти могут сделать еще хуже. «Помните, герой Гафта в «Забытой мелодии для флейты» пел: «Спасите жертву ускорения»? — пошутил Масленников. Так и экономика России может оказаться жертвой ускорения темпов роста, если в фундамент ее развития не будут заложены давно назревшие структурные реформы.





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