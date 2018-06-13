Россия — основной поставщик товаров в Казахстан

Российская Федерация занимает первое место по ввозу товаров в Республику Казахстан (РК). На ее долю приходится 37% импорта. А по объему инвестиций РФ находится на четвертом месте. По итогам первого квартала 2018 года импорт в РК вырос на 19,4% и достиг $ 7,3 млрд. При этом 37% товаров ввезены с территории северного соседа, сообщают аналитики Energyprom.kz.

На втором месте с большим отрывом идет Китай. Также в топ-5 импортеров входят США, Германия и Италия.

Парадокс заключается в том, что Казахстан богат нефтью и газом, его экономика прочно сидит на нефтяной игле, но при этом на первом месте в списке импортируемых товаров идут нефтепродукты. И поставляют их преимущественно из России. То есть Казахстан добывает много нефти, но она в основном идет на экспорт в сыром виде. Нефтепродуктами страна себя полностью обеспечить не может.

Если проанализировать иностранные инвестиции, то мы видим ту же беду. Вкладывают в Казахстане в основном в добычу полезных ископаемых, преимущественно нефти.

По данным Finprom.kz, в первом квартале 2018 года промышленный сектор привлек почти две трети всех капитальных инвестиций в РК. Основные инвестоемкие промотрасли — нефтедобыча и нефтепереработка. А главным инвестмагнитом аналитики называют Атыраускую область, именно там расположены крупнейшие нефтяные месторождения.

Среди инвестиций в промышленный сектор львиная доля приходится на вложения в добычу нефти и газа.

Объем иностранных инвестиций в казахстанскую экономику снижается. По информации Национального банка Казахстана, валовый приток прямых инвестиций в Казахстан за 2017 год составил $ 20,76 млрд. Для сравнения: в 2016 году было $ 20,94 млрд, а в 2013 году — более $ 24 млрд.

Крупнейшим инвестором являются Нидерланды, инвестировавшие в 2017 году $ 5,99 млрд. На втором месте расположились США с $ 3,71 млрд. Затем идут Швейцария ($ 2,93 млрд) и Россия ($ 1,23 млрд).

По количеству работающих в РК субъектов бизнеса Россия занимает первое место: в Казахстане действуют 8,6 тыс. российских компаний. Крупнейшие из них:

· Альфа-Банк;

· Сбербанк;

· банк ВТБ;

· Россельхозбанк;

· Аэрофлот;

· ЛУКОЙЛ;

· S7 Airlines;

· Газпром;

· РУСАЛ;

· Россельмаш;

· Камаз-Инжиниринг;

· Интер РАО ЕЭС России;

· Полюс-Золото;

· Российский морской регистр судоходства;

· Билайн.

В Совет иностранных инвесторов при президенте Назарбаева входят несколько представителей крупного российского бизнеса. Это председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, президент ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов, гендиректор РУСАЛА Олег Дерипаска, глава Сбербанка Герман Греф, а также президент АО «Полиметалл управляющая компания» Игорь Феногенов.

Аналитики отмечают активность российских банков на казахстанском рынке. Пока большинство казахстанских банков теряет корпоративные депозиты, «дочки» российских банков усиливают позиции в секторе. Об этом говорится в опубликованном в марте 2018 года исследовании Ranking.kz.

По данным аналитического агентства, за год корпоративные вклады в казахстанских банках снизились на полтриллиона тенге или на 5%. «На фоне сокращения общего объема корпоративных вкладов на банковском рынке, дочки российских банков, наоборот, нарастили объемы депозитов юрлиц, что позволило им вернуть потерянные за 2 года позиции в данном сегменте, — подчеркивается в исследовании. — Так, совокупный объем вкладов юрлиц в дочерних российских банках за год увеличился на 25,5% или 174,9 млрд тенге, и составил на конец января 2018 года 862,3 млрд тг. Удельный вес российских дочек вырос за год с 7,6% до 10% от всего объема корпоративных вкладов БВУ РК».

Таким образом, Российская Федерация — ключевой партнер Казахстана не только в политической сфере, но и в экономике. В республике действует огромное количество российских компаний, в том числе банков. И даже основной объем поступающих на рынок Казахстана товаров приходит не из Китая, как можно было бы ожидать, а из России.

При этом казахстанская экономика недиверсифицирована, доход приносит в основном экспорт нефти, собственное производство незначительно. И даже нефтепродукты республика импортирует из России.





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