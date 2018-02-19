Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году



Вчера в 22:10, просмотров: 1283

Данные Государственной службы статистики Украины показали, что в 2017 году крупнейшим торговым партнером страны была Россия, пишет «Страна.ua». Украина экспортировала в РФ товаров на 3,9 млрд долларов (рост 109,6%), импортировав на 7,2 млрд долларов (139,9% роста).

Второй по значимости торговый партнер Украины из числа стран бывшего СССР — Белоруссия (экспорт на 1,1 млрд долларов, импорт из Белоруссии на 3,1 млрд долларов), товарооборот с которой тоже вырос.

Среди крупнейших европейских торговых партнеров Украины — Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Испания, Италия и Венгрия.





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