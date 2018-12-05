Россия официально призналась, что украинские моряки в Москве, — Климкин — Деловая столица

РФ пообещала предоставить доступ украинским консулам к плененным россиянами морякам в районе Керченского пролива

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС».

«Наконец-то! Через 10 дней после захвата наших кораблей МИД РФ таки сообщило официально, что украинские моряки в Москве и пообещало предоставить к ним доступ нашим консулам. Делаем все, чтобы консулы попали к ребятам как можно быстрее!», — написал глава МИД.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы рассмотреть предложения Украины по обмену военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе.

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