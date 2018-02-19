Россия обвинила США в попустительстве украинским радикалам: EADaily

Российская сторона призвала США прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине и в других странах Восточной Европы. Об этом после нападения на здание Россотрудничества в Киеве заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Сегодняшнее преступление — далеко не первый случай нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине. Они продолжаются уже несколько лет. Должной оценки и осуждения от американских властей мы не услышали до сих пор. Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, — захватами российской дипсобственности», — говорится в комментарии посольства, размещенном в его фейсбуке.

«Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы. Это, как показывают события в Киеве, чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма», — подчеркивается в документе.

Как ранее сообщало EADaily, в субботу на здание Россотрудничества было совершено нападение. Погром во внутренних помещениях и надругательство над флагом России устроили украинские националисты из организации С14 («Сич»).

В воскресенье сотни сторонников националистических организаций вышли на акцию в центре Киева, которая была приурочена к годовщине Майдана. Чувствуя свою безнаказанность после субботнего погрома, радикалы вновь напали на здание Россотрудничества. Объектами их нападений стали также отделения Сбербанка России и Альфа-банка.





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