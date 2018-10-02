Россия обкатает на Косово сирийский сценарий

Сразу оговоримся, что этой «страшилке» с участием российской армии в возможном вооруженном конфликте на Балканах, где сейчас опять «заискрила» тема принадлежности Косово и Метохии, нет реальных подтверждений. Зато косвенных — более чем предостаточно. И вариант того, что авиация ВКС поднимется в небо над Сербией, с соответствующей поддержкой с земли, совсем не исключен. Впрочем, российские истребители и вертолеты уже находятся на территории этой страны — пока в рамках совместных учений «БАРС-2018», которые начались 1 октября.

Оставим политику за кадром — предмет нынешнего разговора президентов Путина и Вучича, хоть и коснется вопросов развития военно-технического сотрудничества, но вряд ли именно сегодня будет строиться на теме российского военного присутствия в Сербии. Хотя за «кулисами» этих переговоров явно просматривается намек на то, что Белград рассчитывает на повторение марш-броска российских десантников в Приштину (Косово), как это было 12 июня 1999 года. Другое дело в том — готова ли сейчас Москва повторить такой подвиг и бросить своих солдат в бой на Балканах.

Легендарный марш-бросок почти двадцатилетней давности батальона российских десантников из состава миротворческого контингента в боснийском городе Углевик на Приштину, для захвата аэропорта «Слатина», в определенной степени помог «утихомирить» ситуацию в Косово. Тогда, как говорят, утерли нос НАТО, опередили потенциального противника в лице военнослужащих США и Великобритании и заняли стратегический объект силами двухсот десантников. Российские миротворцы, чья численность была увеличена до 650 человек, находились в Косово до 2003 года, а потом выведены из соображений «экономической нецелесообразности».

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Героизм десантников смахнули откровенным предательством политиков и генералов. Достаточно вспомнить фразу тогдашнего начальника Генштаба Анатолия Квашнина: «У нас не осталось стратегических интересов на Балканах». Надо полагать, что сейчас эти интересы возобновились и теперь вместо десантного батальона в Косово могут направить более серьезные силы?

— Интерес России на Балканах очевиден, но участвовать в нем с позиции силы как минимум не осмотрительно, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин, который и сам длительное время провел на территории вооруженных конфликтов в этом регионе. — Ввязаться сейчас в войну в центре Европы — это означает оказаться в роли агрессора, а не миротворца. Может, этого бы хотелось в первую очередь Албании, которая моментально призовет на помощь все силы НАТО и в этом противостоянии, пусть на руинах, добьется своих целей по принадлежности Косово.

Тут нужно посмотреть еще и на тот фактор, что нынешняя территория Сербии находится практически в полном окружении стран, которые либо входят в состав НАТО, либо с большой долей вероятности ему лояльны. Выхода к морю у Сербии нет, а значит и нет возможности переправить те же российские ракетные зенитные комплексы С-300 или С-400, без которых эффективность воздушных операций ставится под большое сомнение. Воздушный коридор тоже может быть полностью закрыт и военно-транспортным самолетам через него будет трудно пробиться. Сирийский вариант для Сербии не подходит, здесь нужно какое-то другое решение. Военная составляющая в нем должна присутствовать, но не в боевом применении.

Предположим, что президент Вучич все же убедит президента Путина оказать Сербии военную поддержку и помочь ему защититься от «происков Запада». Какие силы сможет использовать при подобном варианте Россия? Планы Генштаба на сей счет неведомы, можно лишь сопоставить их с уже задействованными в Сирии силами и средствами ВКС. По «сусекам» еще точно «наскребется» порядка 50 самолетов и вертолетов, в том числе фронтовых бомбардировщиков Су-34 и Су-24М, штурмовиков Су-25СМ, истребителей Су-30М и Су-35С, ударных вертолетов Ми-24П и еще ряда других летающих и разящих с неба летающих средств. Могут быть задействованы средства космической разведки и беспилотники. Российский флот способен нанести удары крылатыми ракетами по неприятелю на Балканах хоть из Черного моря, хоть и из Средиземноморья, где сейчас развернута мощная корабельная группа. Самолеты Дальней авиации ВКС РФ (Ту-160, Ту-22М№, Ту-95МС) вообще могут осуществлять пуски ракет не заходя в зону действия ПВО.

Всё из перечисленного — оружие поражения, но никак не примирения. Использовать его предполагается лишь при необходимости уничтожения массового скопления противника. Станут применять такие средства в Косово? И кто в итоге будет закреплять успех на земле?

— Еще в советские времена, после завершения Великой Отечественной войны, существовал так называемый южный театр военных действий, в состав которого входили несколько военных округов, таких как Одесский и Прикарпатский, — рассказывает военный историк Борис Джерелиевский. — В случае начала крупномасштабных боевых действий в задачу этих войск входило продвижение в Европу по южному направлению — через Италию, Францию, Испанию и Португалию. Для этого в состоянии боевой готовности находились тысячи танков, артиллерия, авиация, склады ломились от бомб и снарядов. К слову, один из таких арсеналов, все еще российских, до сих пор остается на территории Приднестровья под Тирасполем, боеприпасы из которого не удается ни вывезти, ни утилизировать.

При том давнем уже геополитическом раскладе, в рамках границ СССР и стран Варшавского договора, задача была вполне выполнимая, и ввести войска в Сербию, тогда в составе СФРЮ — Социалистическая Федеративная Республика Югославия, не составляло труда. Зацепив попутно и Албанию, которая, к слову, состояла в Варшавском договоре с 1955 по 1961 год. Нынешний путь российских войск до Белграда или столицы Косово Приштины, в отличие от марш-броска десантников в 1999 году преодолевших 675 километров, будет, мягко говоря, более проблематичным. И дело не в разнице расстояния — от Ростова-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа, до Белграда всего-то 1500 километров по прямой. Но этот путь проляжет через территорию Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Болгарии — как карту повернут. Танки-то проедут, но это, по сути, будет означать начало новой мировой войны.

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В общем, надо полагать, что новой глобальной войны на Балканах не будет, а «сирийский вариант» так и не станет «сербским сценарием». При этом наивно полагать, что Россия откажется от возможности влиять на ситуацию в этом регионе через Сербию, в том числе за счет военной помощи. Если вспомнить события того же 1999 года, то малочисленная на тот момент орбитальная группировка российских военных спутников, траекторию своих полетов сместила именно на Белград и его окрестности. Собираемые по крохам, буквально с неба, сведения, позволяли сербским средствам ПВО отражать нападения американских крылатых ракет Томагавк. Да и разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» не просто так «болтался» в то время в Адриатическом море.

Чем будет подкреплен в военном плане новый «марш-бросок-2» на Приштину покажет время и итог переговоров Путина и Вучича. Но передовой отряд российских ВКС уже находится в Сербии и сможет обеспечить высадку новой волны десанта.

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