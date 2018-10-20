Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году — Арьев

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Кроме того, отметил он, это маловероятно, поскольку ограничительные меры в отношении российской делегации не сняли.

Россия не вернется в ПАСЕ / фото Council of Europe

В 2019 году российская делегация, вероятно, не вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в интервью Радио Свобода.

Так, по словам Арьева, единственная возможность восстановить полномочия в ПАСЕ для России – это вынести соответствующий вопрос в январе. Однако, отметил Арьев, в проекте повестки дня его нет.

«Если Россия не подается в январе, значит, в 2019 году весь год нет. Когда мы увидели проект повестки дня на январь 2019 года, этот доклад там не стоит. В лучшем случае он будет рассматриваться в апреле, возможно, даже летом следующего года», – сказал Арьев.

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Кроме того, отметил он, это маловероятно, поскольку ограничительные меры в отношении российской делегации не сняли.

«Поезд ушел. Россия четко сказала, что они не будут подаваться до тех пор, пока ассамблея не пойдет навстречу. В плане отмены возможностей введения санкций против национальной делегации. Ассамблея не пошла навстречу. Собственно, что произошло: Россия сказала, что она не будет подавать свою делегацию. И вопрос на январь уже не выносится. Вообще все национальные парламенты представляют свои делегации лишь раз в год. И это время – январь, начало очередной сессии ПАСЕ. В другое время возможна подача, только если в парламенте были выборы. Тогда в течение полугода после этого можно подать свою делегацию. Третьего варианта развития событий просто не существует», – добавил Арьев.

Отметим, Россия после наложенных на ее делегацию ограничений в ПАСЕ из-за аннексии украинского Крыма (делегацию лишили права голоса, а ее членов права принимать участие в работе главных органов ассамблеи) сама отказалась от участия в работе ассамблеи, а летом 2017 года прекратила платить членские взносы в Совет Европы.

Сейчас Москва добивается от ПАСЕ изменения регламента, чтобы исключить такие санкции в дальнейшем.

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