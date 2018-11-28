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Россия не пускает украинцев через границу (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Политика 28 Ноя 2018
Россия не пускает украинцев через границу (ФОТО). Новости политики — Деловая столица
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В связи с введением в Украине военного положения Россия ввела ограничения на пересечение границы для украинцев

Такие объявления появились на автобусном вокзале в Минске. Об этом сообщил «ДС» собственный источник.

«Только граждане Республики Беларусь и Российской Федерации могут осуществить поездку в Российскую Федерацию в автобусах международных маршрутов «Минск-Москва, Санкт-Петербург, Иваново». Информация получена из пограничной службы ФСБ России», — говорится в объявлении.

Как сообщала «ДС», вчера, 27 ноября, пограничники не пропустили в Украину более 70 граждан России, которые пытались попасть в страну через пункты пропуска в аэропортах.

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