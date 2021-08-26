Россия не имеет права диктовать Украине пути развития – замгенсека НАТО

НАТО выстраивает свою политику на принципе исчезновения «сфер влияния» в Европе, поэтому попытки России заблокировать вступление в Альянс Украины или любой другой страны будут безуспешными, подчеркивает заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде» высказала утверждение, что развязанная Москвой война в Донбассе помешает Украине стать членом НАТО. Но в самом Альянсе влияние «российского фактора» на политику расширения отрицают.

«Речь идет не об удовлетворении или недовольстве третьей стороны, а о фундаментальном принципе, согласно которому суверенные государства должны быть в ситуации, когда выбирают свою судьбу в соответствии с суверенным правом выбора своего направления. И если Украина выбирает, народ Украины и руководство Украины выбирают идти в Западные институции, это то, что мы поощряем и поддерживаем. Никто не имеет права диктовать своим соседям или кому-то другому в Европе, какую судьбу им выбирать», — подчеркнул Джоанэ в интервью «Интерфакс-Украина».

По мнению заместителя генсекретаря НАТО, политика «открытых дверей» является одной из самых успешных в истории Альянса. Многие страны присоединились к НАТО «после окончания коммунизма». А решение о вступлении Украины и Грузии было подтверждено на самом высоком уровне.

«Решения Бухарестского саммита в силе. Они были приняты союзниками, и они остаются. Я думаю, что самое важное политическое подтверждение Политики открытых дверей, а также перспективы присоединения Украины и Грузии в НАТО, было сделано лидерами Альянса на саммите в Брюсселе всего несколько месяцев назад. Поэтому это действительно так», — добавил он.

По словам заместителя генсека Альянса, вступлению всегда предшествует совокупность факторов, таких как состояние реформ в странах-претендентах и с другой стороны – политический консенсус.

«Нет никакого автоматизма в этом вопросе, но всегда есть поощрение, и я лично делаю его, странам, как Украина, придерживаться курса реформ, продолжать сотрудничество с НАТО на как можно большем количестве фронтов. Статус Партнера с расширенными возможностями – это огромный позитивный шаг в правильном направлении. И я смотрю на то, как Грузия, которая получила этот статус чуть раньше, использует его, это очень важно», — отмечает Джоанэ.

Заместитель Йенса Столтенберга призвал Украину придерживаться курса и продолжать готовиться к вступлению, проводя внутренние реформы.