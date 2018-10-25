Россия нашла слабые места Америки

В Москве увидели опасность новой гонки вооружений в словах президента США Трампа о намерении наращивать ядерный потенциал.

«Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующих потенциалов вооружений», — так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что США будут наращивать количество ядерных вооружений, пока Россия и Китай «не придут в себя». «Это сделает мир более опасным», — добавил пресс-секретарь Путина.

Дмитрий Песков также сообщил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от Вашингтона, и добавил, что слом положений РСМД, о котором всё чаще говорят в Вашингтоне, вынудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

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На этом фоне в России военные эксперты ищут пути ассиметричных ответов США, которые бы не стали обременительными для бюджета страны, как в своё время это случилось во времена позднего СССР.

Так, по мнению вице-президента Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константина Сивкова, удары ядерным оружием гиперкалибра по опасным геофизическим зонам на территории США приведут к гарантированному уничтожению государства потенциального противника. Эксперт считает, что для предотвращения агрессии со стороны Запада, России не стоит соперничать с США в ядерной гонке количественно. Вместо этого он предлагает «асимметричный ответ» в технологическом аспекте. Сивков отметил, что Москва располагает технологиями создания ядерных боеприпасов калибром более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте.

«Создание 40−50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например, Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развитии ситуации. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю», — пишет Сивков.

По мнению эксперта, такое оружие принудит западные страны сесть за стол переговоров и отказаться от ограничительных мер в адрес России и от давления на нее.

— Создание столь мощных ядерных зарядов, безусловно, усилит нашу безопасность и заставит задуматься вероятного противника, стоит ли задевать войну с нами, — считает генерал-лейтенант, бывший начальник Зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков. — Это называется — фактор стратегического сдерживания. Но в любом случае и об оборонительных вооружениях, на мой взгляд, забывать нельзя. Кроме того, все рассуждения, что после обмена такими ударами земля расколется или наступит ядерная зима, всё же из разряда теоретических.

«СП»: — То есть только сверхмощных ядерных бомб будет недостаточно для того, чтобы навсегда обезопасить себя от попыток агрессии США или других стран?

— Недостаточно. Кроме того, надо понимать, что в США и других странах НАТО постоянно совершенствуется система противоракетной обороны. Это значит, что в итоге может настать момент, когда наши ракеты со сверхмощными зарядами будут сбивать до того, как они достигнут целей.

— Я считаю, что такую тему вообще публично обсуждать нельзя, — говорит замдиректора центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Владимир Шварёв. — Всегда с уважением относился к Константину Сивкову, следил за его высказываниями и статьями. Но в СМИ нельзя на бытовом уровне нельзя обсуждать вопросы, которые могут нанести ущерб мировой безопасности в целом. Даже если среди политического руководства и военных экспертов идёт обсуждение подобных идей, их крайне не желательно выносить на уровень СМИ.

И так все опасаются, что проснётся Йеллоустоунский вулкан, способный снести Северную Америку, а заодно устроить ядерную зиму на всей планете. На фоне современной ситуации в отношения России и США делать подобные заявления нежелательно.

Что касается самой идеи, то она не нова. Но надо понимать, что в разломы земной коры и прочие «слабые места» Америки целилась Северная Корея в своё время, имея ограниченное количество ядерных зарядов.

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— Ядерное оружие с момента своего появления стало оружием сдерживания, — говорит директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. — США, как мы видим, не решаются расправиться с КНДР именно потому, что у этой республики есть ядерное оружие. Не говоря уже о России и Китае, обладающих ядерными потенциалами, способными уничтожить Соединённые Штаты. Казалось бы, с чисто логической точки зрения — война невозможна. Однако недавний опрос о том, что половина американских военных считают войну с Россией неизбежной — заставляет задуматься.

С одной стороны, конечно, антироссийская пропаганда оказывает серьёзное влияние на сознание американских военных. Люди перестаю критически мыслить, видят Россию исключительно в образе врага. И при такой ситуации, нельзя исключать, что война вспыхнет вопреки здравому смыслу и чувству самосохранения. Войны в 21 веке могут принимать самые разные формы, поэтому мы должны заботиться о самых разных способах обороны.

Поэтому, признавая определённый смысл в идее создания сверхмощных ядерных бомб, всё же надо развивать другие виды современных вооружений.

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