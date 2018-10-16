Россия направила в Азовское море два боевых корабля

Россия направила в Азовском море два боевых корабля: ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 «Светляк»

Два боевых корабля России «Сыктывкар» и «Кизляр» направяются в Азовском море

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на данные Украинского милитаристского портала.

В частности, 10 октября ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) был зафиксирован возле Чебоксарского водохранилища, которое расположено неподалеку Нижнего Новгорода за переходом в Архангельске.

На следующий день, 11 октября, по этому же маршруту прошел ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар».

«Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября», — говорится в сообщении.

Данные корабли были построены на заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Они были разработаны по одному проекту 10410 «Светляк», но имеют разное вооружение на своем борту.

В частности, ПСКР-920 (б/н 178) «Сыктывкар» был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен: 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК «Игла», 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 «Огонек» (гранаты РГ-55М, ГРС-55). Также на корабле установили новую РЛС МР-415.4 «Поиск» и НРЛС МР-3ПВ «Лиман-18М1».

Отмечается, что вооружение ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 имеет две 30 мм артиллерийские установки АК-630М, две пусковые установки для ПЗРК «Игла», 2 бомбосбрасывателя (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатомета МРГ-1 «Огонек» (гранаты РГ-55М, ГРС-55).

Отметим, в мае Россия уже перебросила в Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа «Шмель» и один катер проекта 1400м типа «Гриф». Они базируются в оккупированной Керчи.

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