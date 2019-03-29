«Россия находится в центре евразийского пути». На КЭФ-2019 рассказали о перспективах роста экономики РФ | Красноярский край — РИА ФедералПресс

Красноярский экономический форум проходит с 28 по 30 марта в формате российского саммита конкурентоспособности

КРАСНОЯРСК, 29 марта, ФедералПресс. Центральной темой первой пленарной сессии форума КЭФ-2019 стал вопрос повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики России.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак стал участником сразу нескольких мероприятий деловой программы первого дня Красноярского экономического форума. Выступление чиновника на первой пленарной сессии было посвящено инвестиционной политике и взаимодействию государства и бизнеса.

По мнению Козака, обеспечить экономический рост, социальное процветание и материальное благополучие граждан возможно только за счет привлечения инвестиций. Для достижения этой цели необходимо, во-первых, обеспечить качественную регулярную среды и, во-вторых, развить инфраструктуру.

На данный момент в правительстве разрабатывается законопроект, предполагающий переходный и продолжительный период перед введением любых регуляторных инноваций, которые влекут дополнительные издержки для негосударственного бизнеса.

Советник по экономическим стратегиям мегаполисов Параг Ханна рассказал, что мировая экономика сегодня все больше сдвигается в сторону евразийской перспективы, отметив, что Россия является основой всемирной и евразийской экономической системы.

«Россия находится в центре евразийского пути. Нет более удачно расположенной страны, которая могла бы так же эффективно воспользоваться результатами растущего торгового оборота между Азией и Европой», – добавил Ханна.

Кроме того, на пленарной сессии выступили министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр энергетики РФ Александр Новак, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, губернатор Красноярского края Александр Усс, президент, научный руководитель лаборатории исследований социальных отношений и многообразия общества РЭШ Шломо Вебе и другие.

Напомним, что Красноярский экономический форум проходит с 28 по 30 марта в деловом центре «Сибирь» в формате российского саммита конкурентоспособности. Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Красноярске обсудили поддержку экспортно ориентированных компаний.

Фото: пресс-служба КЭФ-2019

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