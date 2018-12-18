Россия игнорирует обращение в отношении пленных моряков, — Денисова — Depo.ua

Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает Depo.ua.

Нгуен прибыла в Офис омбудсмена по поручению посла США в Украине Мари Йованович.

«Главный вопрос, который интересует наших американских коллег, — ход ситуации относительно украинских военнопленных моряков, которых удерживает Российская Федерация. Донесла озвучила официальную позицию Украины, согласно Женевской конвенции 1949 года захваченные 24 моряка имеют статус военнопленных. Однако Российская Федерация не признает этого и продолжает их удерживать в СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». Также я поделилась с представителями посольства США последней информацией относительно условий содержания и состояния моряков, которая поступает от украинских консулов в Москве и адвокатов», — отметила омбудсмен.

По ее словам, во время встречи она также сообщила представителю Посольства США, что Украина до сих пор не имеет официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО «Матросская тишина».

«Все только на словах. И я, как Уполномоченный дважды обращалась в ФСБ, чтобы мне дали разрешение навестить всех наших ребят. Пока не получила ответов», — сказала Денисова.

Украинский омбудсмен также выразила благодарность за мгновенную реакцию США на захват моряков и осуждение действий Российской Федерации на всех возможных международных площадках.

Нгуен, в свою очередь, заверила, что со стороны США будет оказываться любая необходимая поддержка Украине в этом вопросе.

Напомним, 17 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма.

По словам постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, резолюция ГА ООН принималось двумя третями голосов, а не простым большинством. Такой способ в начале рассмотрения резолюции предложила сама Украина.

Справка: 25 ноября российские пограничные корабли совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины и захватили три украинских корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

СМИ обнародовали список 24 украинских моряков, находящихся в плену у российских оккупантов.

27 ноября оккупационный суд Симферополя арестовал 15 моряков, а 28 ноября — избрал меру пресечения в виде ареста в СИЗО еще девяти украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе.

В связи с актом агрессии России с 26 ноября в 10 областях Украины ввели военное положение.





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