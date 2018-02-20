Россия и США начали большую войну за нефть

Американцам пророчат черные времена через 15 лет

Сегодня в 13:33, просмотров: 2701

Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине февраля обрушить котировки «черного золота». Тем самым они отправили мировой рынок углеводородов на уровень декабря 2017 года, когда стоимость «бочки» не превышала $64. Что будет с нефтью дальше?

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Эксперты полагают, что эта борьба продолжится: страны ОПЕК+ постараются удержать текущие котировки, а США начнут экспортировать максимальные объемы сырья по рентабельным ценам. Арбитром в этом споре выступит спрос на сырье, который может как упасть и привести к панике на рынке (тогда стоимость «бочки» рухнет ниже $40), так и подняться, оставив баррелю надежду на стоимость выше $70.

Текущие котировки «черного золота» едва дотягивают до $64 за баррель. Это примерно столько же, сколько стоимость «бочки» составляла в декабре 2017 года, но такой уровень трудно сравнить с отметкой $71, которую нефти удалось пробить совсем недавно — в январе 2018-го. Тогда, в начале года, ценовой рывок барреля предопределили прогнозы о продлении соглашения стран — участниц ОПЕК+ по ограничению добычи углеводородов. Ожидаемое решение было принято в конце 2017-го: условия меморандума продлили еще на год.

Однако затем — в начале февраля — рынок столкнулся с коррекцией и последовавшим за ней падением цен, причиной которых стало увеличение производства американскими сланцевыми компаниями. Последние, воспользовавшись ростом цен, достигли рекордных показателей в обеспечении внутреннего и внешнего рынков своими углеводородами.

Теперь международный нефтяной рынок оказался на распутье. С одной стороны, Штатам при нынешних ценах по силам увеличить сырьевой экспорт, что вызовет дальнейший обвал котировок. С другой — наращивая отгрузку дополнительных объемов за границу, американцы рискуют снизить текущую стоимость барреля до показателей двухгодичной давности, когда баррель топтался в районе $40 и ниже. Сланцевую добычу это приведет к очередному кризису.

Сокращение посредством увеличения

Конец 2016-го и практически весь 2017-й год мировой рынок углеводородов жил под знаком ставшего уже «историческим» меморандума, регламентирующего поставки сырья на мировые рынки со стороны стран ОПЕК и других примкнувших экспортеров (ОПЕК+), продленного в конце ноября 2017 года.

Напомним, что за год до этого члены ОПЕК договорились в Вене о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (до 32,5 млн), а также определили квоты для всех участников сделки. Позднее к соглашению присоединились более десятка независимых производителей не из картеля, в том числе и Россия. Общее соглашение предполагает снижение суточного производства «черного золота» на 1,8 млн «бочек». В мае 2017 года участники меморандума его пролонгировали до II квартала 2018 года, а 30 ноября — до конца 2018 года.

Россия весьма активно участвует в исполнении условий этого документа — с начала действия соглашения наша страна заметно сократила добычу «черного золота». Согласно статистическому обзору ОПЕК, в декабре 2017 года российское производство составило 11,15 млн баррелей в сутки, что на 170 тыс. «бочек» меньше, чем в октябре 2016 года, накануне заключения первого меморандума стран ОПЕК+ по сырьевым интервенциям. На февраль этого года, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, падение производства в нашей стране превысило 300 тыс. баррелей в сутки. Это говорит о том, что Москва выполнила свою часть обязательств.

Да и в целом соглашение ОПЕК+ на сегодня выполнено. Более того, нефтяной картель уже успел отчитаться более чем о 35-процентном превышении соблюдения условий меморандума. Однако, как предупреждает картель, за последние месяцы добыча нефти снижалась главным образом лишь в Венесуэле, приближающейся к экономическому дефолту, и Анголе, финансовая и внутриполитическая обстановка в которой не внушает оптимизма.

Между тем добыча в Ираке и Ливии, освобожденных ОПЕК от участия в сделке, продолжает нарастать. Тегеран после снятия западных санкций по экспорту около года назад обещал, что его производство вырастет с 2,5 млн до 4 млн баррелей в день (как было до введения против него санкций) и остановится на этой отметке. Своего обещания Иран не выполнил и продолжил наращивать темпы добычи углеводородов.

Эта противоположность в способах достижения общей цели — повышения стоимости «черного золота» и стабилизации цен на сырье — свидетельствует о том, что соглашение ОПЕК+ выполняется неравномерно, а его позитивное давление на мировые рынки продолжает оставаться кратковременным. Подтверждением тому служит тот факт, что в совокупности участники ОПЕК+ с начала января 2018 года лишь незначительно снизили добычу — на 8 тыс. баррелей, до 32,3 млн баррелей в сутки. А если вычесть Россию, добыча которой сократилась на 300 тыс. «бочек», то получается, что страны картеля не только не снизили, но даже увеличили производство сырья.

Более того, в Саудовской Аравии (государстве — лидере ОПЕК) суточная добыча за прошедшее время выросла на 23–24 тыс. баррелей — почти до 10 млн «бочек», а производство в Ливии подскочило почти до 1 млн баррелей. Самый существенный рост продемонстрировал Ирак, который с начала действия соглашения ОПЕК+ увеличил добычу до 4,44 млн «бочек» в сутки.

Такое непостоянство в обещаниях и действиях участников соглашения объясняется по-разному: одни говорят об отсутствии рамочных технологий, позволяющих собрать все заинтересованные стороны на одной монополярной площадке и перейти к обсуждению вопроса по существу, другие настаивают на нежелании участников диалога делиться друг с другом сегментами углеводородного рынка, который давно распределен между игроками.

Нефтяная вышка как карточный домик

По данным Минэнерго РФ, в настоящее время страны — члены ОПЕК контролируют около 65% мировых запасов нефти и на их долю приходится до 35% общего производства жидких углеводородов. Это почти половина мирового экспорта нефти. Доказанные запасы стран, входящих в ОПЕК, составляют примерно 1,2 трлн баррелей.

Доказанные запасы нефти России — 80 млрд «бочек» — это не менее 15% мировых ресурсов «черного золота», подтвержденных соответствующей геологоразведкой. Согласно исследованию Forbes, крупнейшими покупателями российской нефти в Европе являются Нидерланды (около 50 млн тонн в год), Германия (24 млн), Польша (20 млн), Италия (15 млн), Финляндия (более 9 млн) и Словакия (около 6 млн). В целом наша страна экспортирует в страны ЕС примерно 177 млн тонн «черного золота» в год, что превышает половину необходимых европейцам ресурсов этого вида углеводородов. Однако даже такого внушительного объема поставок не хватает. Если учесть, что в Европе сконцентрировано до 25% населения планеты (с учетом мигрантов), а также до 40% мирового промышленного производства, то для обеспечения всех потребителей европейским странам приходится закупать вне России более 100 млн тонн нефти.

Эти поставки «черного золота» в основном обеспечивают арабские, латиноамериканские, азиатские, а также североамериканские государства. США в ближайшие 5 лет рассчитывают стать лидером по экспорту углеводородов. Согласно прогнозу управления энергетической информации минэнерго США (EIA), к 2022 году Америка планирует стать чистым нефтегазовым экспортером (сейчас Штаты являются главным импортером «черного золота»). Этому будет способствовать падение внутреннего спроса и рост местного производства. О грядущем энергетическом доминировании своей страны неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.

Однако, согласно отчету EIA, подобная ситуация возможна только при определенных обстоятельствах — то есть при ежегодном росте американской экономики до 2,6% с 2017 по 2050 год. Еще одно важное условие — стабильный энергетический спрос с тенденцией к увеличению на 0,7%, а также отсутствие активного внедрения возобновляемых источников энергии. На этот счет американские правительственные ведомства, зачастую при личном участии Дональда Трампа, постоянно выступают с законодательными инициативами, многие из которых уже претворены в жизнь. К примеру, были введены высокие тарифы на закупку китайских солнечных модулей, что привело к отрицательной рентабельности таких технологий.

Впрочем, утверждать заранее, что Америка зальет весь мир своей нефтью, пока явно рано. Действительно, с начала 2010-х годов экспорт «черного золота» из США вырос почти в 15 раз. Ежесуточно американские компании производят более 10 млн баррелей, что сравнимо с добычей в России и Саудовской Аравии.

Вместе с тем можно привести несколько важных причин, которые не позволят Америке долго время удерживать нефтедобычу на рекордном уровне.

Ее устойчивость в настоящее время напоминает карточный домик. Нефтедобыча симметрична по своей природе. Другими словами, объемы производства периодически повышаются и уменьшаются. Причем как на месторождениях традиционных углеводородных запасов, так и в сырьевых провинциях, где идет добыча сланцевого «черного золота».

В этой связи ценовые качели, которые могут возникнуть на американском нефтяном рынке, способны привести к росту стоимости извлечения каждого барреля: если сейчас его себестоимость, как утверждает Вашингтон, упала до $20, то в ближайшие 5 лет, за которые Штаты предполагают вырасти в экспортного лидера мировой нефтяной отрасли, она может повыситься вдвое. А поскольку около 80% всей добычи сланцевой нефти США приходится всего на три американских производственных региона, есть основания предполагать, что многие добывающие компании уйдут с рынка и заморозят свои мощности до лучших времен.

Как прогнозирует EIA, через 15 лет американская нефтяная отрасль впадет в стагнацию: технологические проблемы, связанные со сланцевыми углеводородами, на которые Вашингтон делает ставку, пока не позволяют сохранить существующие производственные рекорды. Растущая себестоимость, а следовательно, падение добычи будут играть против экспансии Вашингтона на мировой нефтяной рынок, что приведет к определенному дефициту энергоресурсов и росту стоимости «черного золота».

Вся надежда на Китай

Эти аргументы означают, что пока о полном ценовом провале углеводородного рынка говорить рано, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Рост и дальнейшее падение котировок «черного золота» с $72 до $64 за баррель в начале этого года можно рассматривать в рамках волатильности нефтяного сектора. Другими словами, это укладывается в игры биржевых спекулянтов, которые не отражают фундаментальные факторы, влияющие на нефтяные цены в долгосрочной перспективе.

Сырьевые рынки продолжают перераспределять сокращенные ОПЕК объемы добычи в пользу других производителей, в том числе США. Дональд Трамп уже отменил введенное его предшественником Бараком Обамой вето на добычу углеводородного сырья на многих богатых участках континентального шельфа североамериканского континента. «Только нужно учитывать, что зима заканчивается, а с приходом весенне-летнего сезона происходит рост спроса на топливо из-за увеличения автотранспортного потока. Это нивелирует ценовые изменения, с которыми рынок сталкивается в настоящее время», — отмечает эксперт.

Спрос, как предполагают заинтересованные в экспорте и импорте сырья, будет расти. В частности, ОПЕК улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году почти до 100 млн баррелей в сутки. С этим мнением согласно Международное энергетическое агентство, обращающее внимание на то, что страны, не входящие в картель, выполняют свои обязательства по сокращению добычи всего на 85%, то есть манкируют общими обязательствами, данными в рамках соглашения.

Остается надеяться на экономический рост в Китае, который только в январе 2018 года импортировал рекордный объем нефти — на 20% больше (9,57 млн баррелей в сутки), чем было в январе 2017-го. В то же время импорт сырья в США опустился ниже 4 млн баррелей, что более чем в 3 раза меньше по сравнению с 2005 годом.

«Мы в очередной раз оказались в «нефтяной петле». Поскольку баррель номинирован в долларах, именно от курса американской валюты зависят сырьевые котировки. Масла в огонь подливает нестабильность на валютном рынке», — отмечает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов.

В качестве меры, которая могла бы разорвать такую «порочную» связь, эксперт предлагает отказаться в расчетах за «черное золото» от долларового эквивалента. Такая тенденция уже наметилась. Например, Китай решил открыть торговлю углеводородами за юани. Торги такими нефтяными фьючерсами стартуют в конце марта. Иностранные инвесторы впервые получат доступ к сырьевому рынку Поднебесной. Международные финансовые эксперты признают, что это не только важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему, но и возможность для добывающих стран (а спустя 10–15 лет и для всего мирового рынка) избавиться от долларового пресса, чтобы ценовая конъюнктура стала более прозрачной и не зависела от геополитических факторов.





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