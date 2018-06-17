Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти

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В субботу на 88-м году жизни умер народный артист СССР, дирижер и пианист Геннадий Рождественский. Об этом сообщила Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Рождественский умер в субботу утром после продолжительной болезни, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Геннадий Рождественский родился 4 мая 1931 г. в Москве в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. В 1949 г. поступил в Московскую консерваторию. Дебют Рождественского в качестве дирижера состоялся в 1951 г. в Большом театре. Под его управлением был исполнен балет Петра Чайковского «Спящая красавица».

Дирижер исполнял произведения Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Франсиса Пуленка, Пауля Хиндемита, Карла Орфа. Под управлением Рождественского состоялись премьеры балета Игоря Стравинского «Весна священная» и оперы Бенджамина Бриттена «Сон в летнюю ночь».

С 1974 г. Рождественский преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 2001 г. – возглавлял ее.

В сезоне 2000-2001 гг. был художественным руководителем Большого театра. В 2012 г. возглавил Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского. В разные годы Рождественский руководил оркестрами Центрального телевидения и Всесоюзного радио, Британской вещательной корпорации, а также Венским симфоническим оркестром и Королевским стокгольмским филармоническим оркестром.

Дирижер также написал несколько музыкальных сочинений, среди которых наиболее известна оратория «Заповедное слово русскому народу».

Рождественский был выдающимся дирижером, многое определившим в музыкальном мире России, сказал ТАСС генеральный директор Большого театра Владимир Урин: «Геннадий Рождественский был одним из выдающихся дирижеров абсолютно мирового класса. Это был мастер, с которым была связана вся жизнь Большого театра».

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