Россия готовится к нефти по 50 долларов

Сегодня, 16:00

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В правительстве РФ озвучили долгосрочный прогноз



Фото: Pixabay

Цены на нефть в долгосрочной перспективе снизятся примерно до 50 долларов. Такой прогноз озвучил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после заседания российского правительства, на котором рассматривался долгосрочный макропрогноз до 2036 года.

«Мы ожидаем довольное серьезное снижение и довольно низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе», – прокомментировал Орешкин базовый вариант долгосрочного прогноза.

По словам российского чиновника, к 2025-2030 году цены на нефть будут находиться около 50 долларов за баррель и будут сохраняться на этом уровне.

«Этот уровень соответствует долгосрочным многолетним, за несколько десятилетий, я бы сказал за 100 лет, ценам, которые складывались на нефтяном рынке, и понятно, что они отражают те риски, которые есть с точки зрения изменения структуры спроса в глобальной экономике, структуре спроса на энергию», – добавил Орешкин.

Напомним, цены на нефть в мире сейчас снижаются. В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году.

Ранее сайт «Сегодня» разобрался, почему штормит мировой рынок нефти и что будет с ценами.

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