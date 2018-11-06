Россия готовит «золотой парашют» перед «Великой депрессией» в США

Россия продолжает лихорадочно скупать золото. За первые два квартала 2018 года была приобретена 161 тонна этого драгоценного металла, а за третий – еще 92 тонны. Сегодня золотой запас нашей страны составляет внушительные 2036 тонн, что помещает Россию на пятое место в рейтинге. Опередили нас Франция с ее 2436 тоннами, Италия с 2451,8 тоннами, Германия, чей запас составляет 3371 тонн, но его половина припрятана подальше от немецких глаз в США, и на первом месте сами Соединенные Штаты Америки с рекордными 8133,5 тоннами.

Также золотой запас имеется и у других стран, но их объемы куда скромнее, например, у богатой Японии – это «всего» 765,2 тонны, а у Швейцарии – 1040 тонн. Кроме того, золото имеют в своих активах банки: у ЕЦБ на «черный день» припрятано 504,8 тонны желтого металла. Интересно, что есть и страны совсем без золотого запаса. Так, у Канады они полностью закончились в 2016 году.

Выходит, Россия оказалась в серьезной компании и не на самых последних позициях. Однако некоторые биржевые специалисты высказывают мнение, что наша страна попала в «золотую ловушку». Речь идет о том, что цена на драгоценный металл падает год от года. Для сравнения, в 2002 году одна тройская унция стоила 1771,7 долларов. Сегодня за те же самые 31.1 грамм золота дают всего 1232,5 долларов. С точки зрения спекулянта, инвестиции в драгметалл получаются очень невыгодными. Неужели российские финансовые власти и тут напортачили? Но тогда не ведают, что творят и Китай, и Центральный банк Европейского союза, и Турция, и ряд других стран, которые ударными темпами заполняют свои золотохранилища.

На самом деле все просто стараются подложить себе соломки, чтобы было не так больно падать. А про грядущий экономический коллапс, который затронет всех без исключения, говорят все громче. И придет мировой кризис, скорее всего, из США.

Дональд Трамп начал последовательно демонтировать выстраиваемую десятилетиями модель глобальной экономики. Стоявшие за созданием ВТО, Соединенные Штаты первыми же могут ее теперь покинуть. В конце ноября должно быть подписано торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой, получившее название USMCA. По факту, экономики трех соседних стран будут объединены в огромный финансово-промышленный кластер под руководством Вашингтона. Американские корпорации активно выводят свои производства обратно в США, вслед за ними бегут с развивающихся рынков международные инвесторы. И это работает. «Король-доллар» силен, как никогда. Индексы высоки. Безработица минимальна. Трампу есть что предъявить своим избирателям.

Но у всего есть свое начало, есть и свой конец. За ростом неизбежно придет достижение потолка, стагнация, а затем и спад. Уже сейчас звучат предупреждения, что всего через пять лет доллар ожидает серьезное падение. О цикличности стоимости американской валюты говорит известный финансист Ульф Линдал, о чем мы рассказывали ранее. При желании уже сейчас можно услышать легкое потрескивание льда, по которому ходит мировая экономика.

Так, благополучие США принято определять по индексу S&P500. Но не все знают, что 80% этих показателей дают всего пять компаний: Facebook, Apple, Amazon, Netflix и примкнувший к ним Google. Все вместе они дают невероятные 5 триллионов долларов капитализации. Но надо отдавать себе отчет в том, что значительная часть бизнеса этих корпораций носит виртуальный характер, их стоимость искусственно накручена и очень переоценена. За ними нет ни заводов, ни месторождений, ничего, кроме сервисов, которые работают, пока есть сигнал и заряд в батарее. Раньше или позже произойдет коррекция курса акций этой большой пятерки, что приведет к огромным проблемам на фондовом рынке. Кстати, меньше, чем за полгода, Facebook потерял в цене с 500 миллиардов долларов до 438. Возможно, стоит прислушаться к рекомендациям аналитиков JPMorgan Chase & Co, которые советуют своим клиентам постепенно избавляться от американских акций и переходить на развивающиеся рынки. Согласно данным Bank of America, больше полутора сотен управляющих инвестиционных фондов США за последние пару месяцев сбросили 17% своих акций в компаниях США.

Становятся заметны признаки постепенного замедления американской экономики. В условиях глобальной экономики любой чих в США отзывается штормом на развивающихся рынках. Страшно подумать, что будет в случае самых жестких сценариев посадки и повторения Великой депрессии. В этом контексте попытки российских властей создать возможно больший золотой запас, несмотря на доводы спекулянтов, выглядят весьма разумными.

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