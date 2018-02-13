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Россия готовит разрушительные кибероперации против Украины, — разведка США

Политика13 Фев 2018
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Наибольшую угрозу США в киберпространстве в 2018 году составят Россия, Китай, Иран и Северная Корея

На это указывает письменный доклад директора национальной разведки США Дэна Коутса, сообщает «ДС» со ссылкой на Голос Америки.

При этом в докладе высказывается мнение американских разведывательных служб о вероятности осуществления Россией значительных кибератак на Украину.

«Мы ожидаем, что Россия будет проводить более дерзкие и более разрушительные кибероперации в течение этого года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины», — отмечается в тексте доклада.

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