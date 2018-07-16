Россия готовит атаку на Мариуполь — Порошенко

Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.

Порошенко отметил, что после оккупации Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная / Администрация президента

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

Об этом он сказал во время посещения военных учений «Си Бриз-2018», передает пресс-служба президента.

По его словам, после оккупации Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военное группировки на оккупированных территориях.

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Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.

«Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем, как под украинским флагом, так и иностранные», — рассказал он.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря», — заявил президент.

Именно поэтому, по его мнению, очень важна боеготовность Военно-морских сил Украины.

Он отметил, что совместные учения украинских военных с коллегами из НАТО и с союзниками по безопасности в Черноморском регионе способствуют возрождению ВМС Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее генерал Василий Богдан назвал мотивы провокаций россиян в Азовском море.

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