Россия готова к отключению от мирового интернета

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Москва, 5 марта — «Вести.Экономика». Россия технически готова к отключению от мирового интернета, заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Если западные партнеры «объявят России такую войну, как крымская изоляция», то это не помешает стране жить «хорошо и нормально», отметил Клименко. При этом сбои и ошибки при переходе с одной технологии на другую неизбежны, и процесс вряд ли станет безболезненным.

«Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности», — добавил советник президента.

Клименко напомнил, что Россия наряду с Китаем и США входит в тройку государств «полного интернет-цикла», который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы. В России работает сегмент сети, созданный специально для чиновников, и «пока все живы».

Регулирование интернета — путь, по которому идет весь мир, и Россия не исключение. Вместе с тем варианты вроде северокорейского или кубинского не наш выбор, подчеркнул Клименко.





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