Россия для Ротшильдов — шанс или проклятие?

История дома Ротшильдов насчитывает два с половиной столетия. За этот долгий период он превратился в едва ли не самый известный банковский бренд. А еще — оброс многочисленными мифами. Один из которых — наличие у представителей династии какого-то особенного, сверхъестественного «таланта».

Однако если посмотреть реальную историю ротшильдовского клана, то сложно найти какие-либо «таланты» кроме одного. Всю жизнь оставаясь обычными спекулянтами, Ротшильды выбирали себе в качестве покровителей наиболее коррумпированных представителей «сильных мира сего». После чего входили к нему в доверие и прикрывались его именем.

В этом отношении показательна история, которая относится к началу XIX века. Тогда ротшильдовские агенты наладили контрабандную торговлю между Англией и Францией, поставляя воюющим странам необходимые товары и получая расчет в золоте. Ротшильдов нисколько не смущало, что они работали одновременно на двух господ, которые в ходе войны пытались физически уничтожить друг друга. Напротив, такая ситуация была для ротшильдовского семейства вполне естественной. Единственная проблема сводилась к тому, чтобы из двух циников (французского императора и британского короля) выбрать наиболее беспринципного, наиболее коррумпированного, наиболее циничного.

Читайте также





Российская авиация не может избавиться от «проклятого украинского наследия»

Легендарный транспортник Ан-12 собирается на покой, а замены ему нет

Им оказался английский монарх. Британские короли, например, не брезговали заниматься работорговлей и наркоторговлей. При этом их нисколько не смущало, что курение опиума, выращенного на английских заморских плантациях, захлестнуло саму Англию. Напротив, чем больше англичан сгорало в наркотическом угаре, тем богаче была монархия. Оставалось лишь найти посредника, готового отмыть и легализировать полученные таким преступным путем средства. Одними из таких лиц и стали Ротшильды.

Чтобы войти в доверие к английским королям они прибегли к следующей манипуляции. Накопив благодаря контрабандным операциям огромный капитал (в 1812 году вдвое превосходил активы Банка Франции), глава ротшильдовского дома ссудил «желтый металл» британской короне — для оплаты военной кампании против французов в Испании. Ротшильд знал, что британский монарх жаждал установить контроль над Латинской Америкой, поскольку этот регион был центром мировой золотодобычи. Проблема была только в том, что испанский король, которому принадлежали латиноамериканские колонии, был союзником короля Великобритании. Поэтому финансируя войну в самой Испании, Ротшильд способствовал ослаблению контроля Мадрида над своими заморскими территориями. Этим воспользовались сторонники отделения Латинской Америки от Испанского королевства. Провозгласили независимость на деньги лондонских банков и… сразу же попали в долговую зависимость от таких как Ротшильд.

Эта афера позволила Лондону ввести в 1816 году «золотой стандарт». Клочки бумаги под названием «фунт стерлингов» объявили «полноценными денежными средствами», гарантированными «желтым металлом». Поскольку британцы к этому времени контролировали мировую золотодобычу, английские бумажки мгновенно приобрели статус «мировой валюты».

Правда, была одна сложность. До Первой Мировой войны сохранялась формальная возможность обменять банкноты на реальное золото. Некоторые крупные клиенты пытались реализовать это право и тогда возникал кризис ликвидности. Ведь в реальности в хранилищах Банка Англии было очень немного золота и тогда его хозяева вынуждены были прибегать к услугам Ротшильдов. Ротшильдовский клан покрывал недостачу, а затем с лихвой компенсировал убытки. Прикрываясь «связями» с британскими монархами, осуществлял новые масштабные аферы. На что сами монархи вынуждены были закрывать глаза.

По этой причине XIX век — век гегемонии фунта стерлингов — стал наиболее прибыльным для ротшильдовского клана. Вступив в XIX столетие с капиталом в 25 тысяч фунтов стерлингов, к его концу они контролировали активы на 1 миллиард (в современных ценах — не менее 70 миллиардов фунтов стерлингов).

Однако спекулятивные империи не бывают вечными, а циники и негодяи часто наказывают сами себя, становясь жертвами собственной алчности и самоуверенности. Эти две слабости подвели и Ротшильдов. Подвели в тот момент, когда их всесилию, казалось, ничего не угрожало.

Жадность и вера в непогрешимость толкнули ротшильдовский клан ввязаться в аферу, ставшую для них фатальной. Им захотелось найти такой способ обеспечения фунта стерлингов, при котором не требовалось одалживать золото Банку Англии. То есть, делая деньги из воздуха, еще и при этом ничем не рисковать.

К тому времени технический прогресс поставил человечество в зависимость от этого источника энергии. Поэтому Ротшильды пришли к заключению, что достаточно перевести всю нефтяную торговлю на фунты стерлингов и можно избавиться от «золотого стандарта». С этой целью прибегли к методу, использованному в начале XIX века. Как когда-то для введения «золотого стандарта» поставили под контроль месторождения «желтого металла» в Америке, так теперь решили забрать нефтяные месторождения России. Однако в этот раз Ротшильды были настолько алчны и самоуверенны, что решили не делиться ни с кем. И проиграли.

После 1917 года они лишились права собственности над бакинскими и грозненскими нефтепромыслами. Окончательный же удар по их бизнес-империи нанесли американские кланы. Вчерашние «партнеры», выступили в роли агрессивных конкурентов и лишили Лондон контроля над ближневосточными углеводородами. Они же реализовали мечту Ротшильдов рассчитывать цены на нефть в одной валюте. Правда, этой валютой был уже не фунт стерлингов, а доллар. Произошли изменения и в списке главных спекулянтов планеты. Ротшильдов потеснили Барухи, Рокфеллеры и другие…

Читайте также





Пенсии: После гражданских Медведев займется деньгами военных

Защитников России лишат льгот по требованию МВФ

С этого момента банковская активность ротшильдовского клана стала неуклонно снижаться, а единственную надежду их угасающей бизнес-империи дал распад СССР. Возникшая на постсоветском пространстве олигархия казалась благоприятной средой для манипуляций и спекуляций. Не случайно с 1990-х годов Ротшильды устремились именно сюда, на Восток. Ради этого сегодня спешат вклиниться в сеть газотранспортного обеспечения, проходящую через Украину и через Центральную Азию.

Не подведет ли чрезмерная алчность и в этот раз? Не станет ли Россия, сыгравшая роковую роль для Ротшильдов в начале XX века, настоящим фамильным проклятием?

Источник