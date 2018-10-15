Россия 2024: прежние цели, новые сроки

Официальные макро прогнозы рисуют оптимистичные перспективы (17% рост ВВП за будущие 6 лет). Пакет стимулирующих мер, предложенный правительством, выглядит довольно логично. Но сможет ли Россия противостоять глобальным экономическим циклам?

Российское Правительство вплотную перешло к работе над достижением целей экономического развития, поставленных Президентом в майских указах на ближайшие 6 лет. В начале октября Министерство экономического развития опубликовало макроэкономический прогноз до 2024 года, а Правительство одобрило основные направления деятельности до 2024 года. Параллельно в завершающую стадию входит работа над бюджетом на 2019-2021 гг. Набор данных документов формирует базу макроэкономической политики на ближайшие годы и фиксирует набор мер, которые по замыслу Правительства должны сделать российскую экономику пятой крупнейшей в мире к 2024 году по паритету покупательной способности.

В официальный макроэкономический прогноз, исходящий из достижимости данной цели, заложены темпы роста ВВП выше 3% на 2021-2024 гг. Траектория роста существенно отклоняется от прогноза МВФ, в котором темпы роста российской экономики падают ниже 1.5% начиная с 2022 г. В сценарии властей, напротив, прорывной рост российской экономики прогнозируется именно с 2021 года, когда глобальная экономика будет сталкиваться с нарастающими рисками замедления. Признаки постепенного вхождения глобального экономического цикла в более зрелую фазу становятся все более заметными: опережающие индикаторы, в частности индексы деловой активности PMI, отошли от недавних максимумов, а центральные банки переходят к все более жесткой монетарной политике. Довольно оптимистично полагать, что российская экономика останется неуязвимой к глобальному замедлению роста и, как следствие, к вероятно более низким ценам на нефть. Действительно, в последние годы уязвимость бюджета к колебаниям цен на нефть снизилась благодаря бюджетному правилу. Тем не менее, более низкие цены на нефть означают более слабый курс рубля и, как следствие, более высокие процентные ставки и дополнительные препятствия для роста.

В прогнозе сказано, что консервативный сценарий учитывает перечисленные риски. Прогноз экономического роста в данном сценарии следует чуть более низкой, но все-таки крайне амбициозной траектории. Нельзя сказать, что сценарии ускорения экономического роста с текущих уровней в пределах 1.5-2% совершенно нереалистичны. Но для их реализации в период замедления мировой экономики и ужесточения санкций требуются исключительные реформы.

График 1. Прогнозы Минфина и МВФ по экономическому росту в России

В Основных направлениях работы правительства до 2024 года предложено довольно много заслуживающих внимания инициатив. Ниже мы резюмируем те меры из 100-страничного документа, которые в наибольшей степени связаны с выполнением целей по экономическому росту. Насколько перечисленные меры позволят вывести российскую экономику на новую траекторию роста зависит от их своевременной реализации, пока внешние условия остаются относительно стабильными.

Правительство планирует не только ускорить темпы экономического роста, но и изменить его модель, сделав её более инвестоориентированной. Это одна из целей, неизменно переходящих из одного плана экономического развития в другой. Тем не менее, доля инвестиций в ВВП остается в пределах 20-22% при заявленных целях в 25%. На графике ниже видно, что в прогнозе Правительства ускорение экономического роста после 2020 гг. происходит за счет более существенного вклада инвестиций, которые будут преимущественно профинансированы за счет государства. Исторически основным драйвером роста в России было потребление. Правительство также рассчитывает на позитивный вклад в рост чистого экспорта. В современной российской истории еще не было ни одного года, когда сильный инвестиционный рост сопровождался бы положительным вкладом чистого экспорта в рост ВВП. Инвестиции в России в большой степени опираются на импортные товары, поэтому в периоды высокого роста инвестиций импорт в России ранее всегда рос быстрее экспорта.

График 2. От потребительской к инвестиционной модели роста

Прошлые президентские сроки в России также начинались с установки амбициозных целей. Некоторые из них удалось достичь: например, позиция России в рейтинге Doing business улучшилась с 111 места в 2012 г. до 35го в 2017 г.), а зарплаты в здравоохранении и образовании росли быстрее, чем в экономике в целом. Тем не менее, падение цен на нефть в 2014 году, совпавшее с введением западных санкций, привело к тому, что за 2012-2018 гг. российский ВВП вырос лишь на 3%. Цель на ближайшие шесть лет +17%. На графике ниже, показано, какой вклад по официальному прогнозу должны внести в этот 17%-ый рост все ключевые сектора. Сделана серьезная ставка на ускорение роста в промышленности и в строительстве, вклад которых в рост в 2012-2018 гг. был нулевым или отрицательным.

График 3. Вклад различных секторов в рост ВВП (прогноз МинЭко на 2018-2024 гг. и фактическая динамика за 2012-2018 гг.), процентные пункты

В промышленности основными драйверами должны стать производство автотранспортных средств (в значительной степени благодаря гос. заказу), деревообработка, химическая, текстильная и пищевая промышленность. Рост добычи нефти за обозначенный период при этом минимальный (+1.9%).

График 4. Основные драйверы роста промышленности в 2018-24, %

Таким образом, экономическая повестка крайне амбициозная. Достигать поставленных целей предстоит в не самой простой внешнеэкономической конъюнктуре. Траектория экономического роста на ближайшие шесть лет во многом зависит от прогресса в реализации реформ в 2019-2020 гг., прежде чем мировая экономика ощутимо замедлится.

Татьяна Евдокимова, аналитик Нордеа Банк





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