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Россия-2019: Впереди рецессия и крах рубля

Мировая экономика 28 Июн 2018
Россия-2019: Впереди рецессия и крах рубля
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Россиянам предстоит туже затянуть пояса. Нас ждет ускорение инфляции, снижение роста зарплат и доходов, и дальнейшее сокращение расходов населения. Это следует из нового прогноза Минэкономики, который ведомство направило в правительство.

Прежде всего, документ предрекает замедление экономического роста в России. Прогноз по ВВП на 2018 год снижен с 2,1% до 1,9%, а на 2019 год — с 2,2% до 1,4%.

Минэкономики также прогнозирует более высокую инфляцию — 3,1% против 2,9% в апрельской версии документа. Прогноз по росту реальных заработных плат в 2018 году сохранен на уровне 6,3%, а на 2019 год — понижен с 1,3% до 1%.

Среднегодовой курс рубля к доллару в 2018 году, считают в ведомстве, составит 61 руб. за доллар против 58,6 руб., ожидавшихся в апреле. Прогноз по курсу на конец года — около 62 руб. за доллар против 58,8 руб., ожидавшихся ранее.

При этом аналитики исходят из того, что цены на нефть будут расти. Среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году заложена на уровне $ 69,3 за баррель против $ 61,4 в апрельском варианте.

Так и хочется воскликнуть: как же так? По новому майскому указу президента Владимира Путина российская экономика должна расти быстрее среднемировой. То есть, быстрее 3% в год — если ориентироваться на данные Всемирного банка. Почему вместо этого экономика тормозит, даже несмотря на дорожающую нефть?!

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Впрочем, у Минэкономики есть ответ и на этот вопрос: рост в 3% будет достигнут, полагают в ведомстве, но только к 2022 году. И только если темпы инвестиций в экономику РФ удастся увеличивать на 6% ВВП в год, начиная с 2020 года.

Как видим, в списке «если» не хватает только дождичка в четверг.

Что характерно, картина мира Минэкономики расходится с таковой у Минфина. 27 июня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации оптимистично заверил, что в 2018 году увеличение реальных доходов населения на 6,3% станет одним из факторов ускорения роста ВВП, наряду с положительными данными по инфляции и промышленности.

Примечательно, что по оценке Минфина, с начала 2018 года рост реальных зарплат уже составил 9%. Другими словами, жить в России стало лучше и веселей.

Прогноз какого ведомства ближе к истине, что на деле ждет экономику РФ?

— Силуанов более оптимистичен в оценках — видимо, оттого, что получил более высокую должность в правительстве, и настроение у него теперь получше, чем у главы Минэкономики, — иронично отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. — Максима Орешкина, напомню, оставили на прежнем месте — причем со значительным усечением функций в пользу Минфина. Возможно, поэтому прогноз Минэкономики — более пессимистичный — ближе к истине. А если уж говорить начистоту, ситуация в российской экономике выглядит откровенно плохо.

Надо понимать: темпов роста, которые намечались еще в апреле, даже и близко быть не может. Думаю, прогнозы Минфина и Минэкономики придется в конце года корректировать в сторону ухудшения по всем показателям — инфляции, курсу рубля, реальным доходам населения.

«СП»: — Почему вы так считаете?

— В своих прогнозах ведомства исходят из нынешней — достаточно благоприятной — внешнеэкономической конъюнктуры. Замечу, эйфорические заявление Минэкономики и Минфина о перспективах роста, которые делались за последние полгода, были связаны с ростом цен на нефть и скрытой девальвацией рубля, которая произошла нынешней весной. Но эти факторы могут оказаться временным явлением, и прежде всего по причине общемирового кризиса.

Мировая экономика действительно балансирует на грани спада, в том числе на рынках акций и облигаций. В таких условиях может произойти сильная коррекция вниз, что негативно скажется, в том числе на рынках сырья и энергоносителей.

Действует и геополитический фактор — президент США Дональд Трамп, например, считает хорошей ценой на нефть $ 25 за баррель. Поэтому никто не знает, как дальше все повернется с ценами на «черное золото».

В условиях мирового спада прогнозы Минфина и Минэкономики, надо думать, станут совершенно другими. И нынешние темпы роста экономики РФ будут выглядеть очень неплохим достижением.

На ухудшение играет и наша внутренняя ситуация. Экономические меры, заявленные новым правительством, все до одной дестимулируют рост. Кабмин повышает налоги и обирает население, а также подрывает стратегию долгосрочных накоплений — а ведь Пенсионный фонд до последнего времени был источником каких-никаких, но «длинных» денег.

На мой взгляд, члены нашего правительство упорно пилят сук, на котором сидим мы — население России. Сами члены кабмина, надо думать, сидят на каком-то другом суку. Только за счет этих внутренних действий, повторюсь, российская экономика может ощутимо замедлиться.

Есть еще важный момент. Нынешние показатели экономики — плод еще не до конца проеденных резервов. Но сейчас правительство, можно сказать, сажает страну на сухой паек, а деньги из резервов начинает распределять по олигархам, которые якобы сильно пострадали от санкций Запада. Такое перераспределение, надо думать, также негативно скажется на экономике.

Скажу так: при цене нефти $ 40 за баррель проблемы в российской экономике будут расти, как снежный ком, а «заначка» быстро закончится. С учетом сказанного, в худшую сторону будут пересматриваться нынешние самые пессимистичные прогнозы.

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— Причины нынешней ситуации — в реальном отсутствии знаний, в непонимании, что делать дальше, у членов экономического блока. Ни структура экономики, ни ее движущие силы не меняются, но разговор об этом даже не идет. Хотя многим ясно: на тех основах, на которых работает Силуанов, наша экономика уже никогда не заработает.

Потому мой прогноз — в связи с исчерпанием резервов, а также гигантскими инфраструктурными проблемами, решение которых откладывалось многие годы, — нас ждут околонулевые или даже отрицательные темпы роста. Плюс, не исключаю, крах нашей архаичной финансовой системы.

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