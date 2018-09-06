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Российскому шпиону, разоблаченному в Министерстве экономики Польши, грозит до 10 лет тюрьмы

Мировая экономика 06 Сен 2018
Российскому шпиону, разоблаченному в Министерстве экономики Польши, грозит до 10 лет тюрьмы
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В Польше выдвинули обвинение российскому шпиону, который, работая в Министерстве экономики страны, передавал Главному разведуправлению Генштаба ВС РФ секретные данные.

Об этом говорится на официальном сайте польской Генпрокуратуры.

Как сообщается, материалы дела уже переданы в суд.

«Марек В. обвиняется в участии в 2014-2016 годах в деятельности российской военной разведки ГРУ против Республики Польша. В рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал данные, полученные благодаря работе в Министерстве экономики», — говорится в сообщении.

Согласно уголовному кодексу Польши, российскому шпиону может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что польское Агентство внутренней безопасности разоблачило российского шпиона.

По данным следствия, он передавал спецслужбам РФ информацию о ключевых проектах энергетики Польши, а также о шагах правительства в вопросе газопровода Nord Stream 2.

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