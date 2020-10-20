Российском пропагадисту Корчевникову запретили въезд в Украину

Телеведущему «Россия-1», генеральному директору религиозного телеканала «Спас» Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. До этого пропагандист вызывающе разгуливал по Киеву и летал над украинской столицей на вертолете.

Об этом говорится на официальном сайте Госпогранслужбы. Там уточнили, что соответствующий запрет вынесли после появления сообщений о визите Корчевникова в СМИ.

Ранее Пропагандист Корчевников снова приехал в Украину: посетил Киев и полетал на вертолете – фото

Ни заблаговременная информация, ни поручение правоохранительных органов в отношении гражданина России Корчевникова в Государственную пограничную службу Украины не поступали. После появления в средствах массовой информации сообщений о незаконном посещении этим человеком временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку и нашли подтверждение этому,

– говорится в сообщении.

Поэтому Борису Корчевникову вынесли запрет въезда в Украину на 3 года. Пограничники уточняют: с соответствующим штампом в документах он уже вылетел с территории Украины авиарейсом Киев – Стамбул.



Запрет на въезд пропагандиста в Украину на 3 года / Фото документа Госпогранслужбы

Заметим, что 20 октября российский пропагандист Борис Корчевников обнародовал фото и видео, как он на частном вертолете пролетает над украинской территорией. Также он сфотографировался возле надписи «Киев», которая размещена на въезде в столицу.

Кроме незаконного посещения оккупированного Крыма, Корчевников неоднократно негативно высказывался в сторону Украины, в частности называл украинцев «фашистами» и «хунтой». Пропагандисту уже запрещали въезд в Украину, однако, когда трехлетний срок запрета истек, он сразу отправился в Киев.

Фото Корчевникова в Киеве перед депортацией

Произошло это в прошлом году. Интересно, что тогда в СБУ заявили, что всех пропагандистов не отследить, ведь их – тысячи. А в Госпогранслужбе отметили, что Корчевников имеет право приезжать в Украину. Кроме того, пограничники не владеют информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности.

Что известно о Борисе Корчевникове: коротко

Он – ведущий кремлевского телеканала «Россия-1» и гендиректор российского так называемого православного телеканала «Спас».

Создатель фейков о «расстрельных списках Майдана», вымышленных рассказов о том, что Дмитрий Ярош хочет быть похожим на Гитлера и тому подобное.

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